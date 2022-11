La vida da muchas vueltas, y si no que se lo digan a la bellísima Daniela Ospina. La exdeportista antioqueña se casó y quedó embarazada muy joven. Salomé, ‘Salo’, su hija nació en el 2013, y ella apenas tenía 21 años. Cuatro años más tarde se divorció del futbolista James Rodríguez, tras siete años juntos, y decidió emprender con su marca DanFive, en el segmento de ropa deportiva.

Más tarde decidió abrirse camino junto a su hija en Estados Unidos. Hoy acumula aprendizajes como madre y mujer. Ha avanzado como empresaria, se reencontró con el amor, gracias al actor y cantante venezolano Gabriel Carvajal, quien le propuso matrimonio en septiembre.

La modelo, voleibolista profesional y empresaria nos concede el tiempo para fotografiarla en las playas de Miami, charlamos sobre las nuevas experiencias a las que se está enfrentando. Esta sesión fotográfica forma parte de la nueva edición de revista Aló que circula este fin de semana.

¿Cómo han sido estos años forjándose una vida juntas en Miami?

Salomé está feliz en su colegio, encontramos una academia de baile donde puede ejercer eso que le gusta, además de diferentes deportes, y empezamos a entender un poquito el movimiento de la ciudad. Gracias a Dios nos hemos adaptado muy bien, pero estamos siempre superabiertas. Hoy estamos aquí y si mañana la vida nos quiere poner en otro país, allá estaremos juntas.

Cómo ha sido acompañar a ‘Salo’ en este proceso.

La verdad, el baile realmente le apasiona y es algo que ella está experimentando, pero creo que es muy pequeña para saber si se va a dedicar a esto. Hay que llevarla de la mano porque, al final, apenas tiene nueve años y sus gustos pueden ir cambiando. Por ahora lo vibro con ella, me gusta lo que hace, tiene mucha disciplina por lo que hace y, sobre todo, la hace muy feliz. Sin embargo, inicialmente tiene que responder en el estudio y luego sí en las otras actividades extraescolares.

¿Cómo le va en ese día a día como madre?

‘Salo’ todavía es muy niña para muchas situaciones y trato de conservarla así. He sido una mamá muy presente y el hecho de haber sido mamá joven, de cierta manera ayuda porque está uno metido en lo que está sucediendo en el mundo. Soy de las que piensan que todo con amor se puede lograr. Siempre tiene que haber un acompañamiento; eso creo que es algo que los padres deberíamos hacer siempre, estar al lado de nuestros hijos. Se tiene que equivocar, estrellar, y yo soy la primera que la dejo, porque así van formando su personalidad y aprendiendo.

Fue criada en una familia tradicional, con papá y mamá… pero le ha tocado forjar una familia distinta. ¿Cómo le va siendo mamá y papá en ciertos momentos?

La verdad, tengo una base muy linda de familia, sobre todo de muchos valores, entonces no se me ha hecho difícil criar a mi hija con los mismos principios. Creo que ‘Salo’ tiene una familia muy linda, maravillosa, simplemente con diferente estructura. Tanto su papá (James Rodríguez) como yo tenemos roles, cada quien cumple con su función, su misión, y de eso se trata. Al final, todo este tema no debería ser un problema para los niños porque los adultos fuimos los que forjamos esas estructuras diferentes debido a situaciones particulares. Independientemente de que sus papás estén separados, ha sido en el mismo amor, el mismo respeto.

¿No se siente agotada siendo mamá 24/7?

He asumido mi papel de madre de manera muy feliz porque, si te soy honesta, creo que es la labor que más me apasiona, el tema de ser mamá. Obviamente a veces se generan cargas, entonces también estoy cansada, pero es un cansancio rico, que no me agota, no me preocupa. Igual, si ella necesita de su papá, él siempre va a estar ahí para ella; es un papá muy presente. Como te digo, es una estructura diferente, pero no cambia nada el amor, el respeto y los valores que ella como hija merece y debe tener.

¿Cómo es esa relación con James Rodríguez?

Tenemos una muy buena relación. Creo que hay un vínculo muy bonito y, como te digo, ‘Salo’ tiene una familia maravillosa que siempre está ahí por ella y para ella. La relación con su papá es muy buena, cosa que ellos dos han construido, y de mi parte también… siempre he asumido mis responsabilidades y lo he llevado con mucho amor y respeto, para ellos, para mi hija y sobre todo por mí misma.

¿Cómo le va a ‘Salo’ con su hermanito Samuel Rodríguez?

Muy bien, lo adora. Yo creo que tener hermanos es una bendición. Tengo una relación muy linda con mi hermano David, todos los días se construye, todos los días nos hablamos, estamos ahí siempre el uno para el otro, y bueno… eso también le cuento y le muestro a mi hija para que también lo haga. La familia es la que está para uno siempre y su hermano siempre será muy importante en su vida.

Hablando del amor… ¿Está a punto de ir al altar de nuevo, qué sensación tiene?

Gabriel es un hombre hermoso, dulce, enfocado en su familia, muy maduro, con principios, un caballero y, además, cocina muy rico (risas). Nos conocimos varios días por chat, por una miga en común y creo que habíamos hablado tanto, que desde el primer día teníamos claras muchas cosas y nos enamoramos pronto.

Y para terminar, ¿planea ser madre de nuevo?

Sí; definitivamente Gaby quiere sus hijitos. Le hablé que uno está bien (risas), pero él quiere más. Así que, amo ser mamá. Vuelvo y te lo digo, ya lo he disfrutado durante nueve años y si Dios me permite volver a disfrutar el ser mamá, aquí voy a estar. Lo que te digo, poder seguir creciendo.

AUTOR: SANDRA PAOLA REAL M.

DIRECTORA REVISTA ALÓ

Foto Gato: Rivero @gatorivero. Producción y styling: José Maya @jotamaya. Maquillaje y peinado: Emilio Uribe @emiliouribebeauty. Asistente de fotografía: Kearny Rivero. Asistente de producción: Camilo Vergel. Vestuario: DANFIVE @danfive. Management Colombia: Tatiana Zuluaga / TZL. Management Estados Unidos:Lina Cáceres / Latinwe.