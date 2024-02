Daniela Ospina y Gabriel Coronel se casaron en secreto y hablaron de tener más hijos

Daniela Ospina es una empresaria, jugadora profesional de voleibol y modelo antioqueña, nació en Itagüí, el 22 de noviembre de 1992.



Desde muy joven su nombre ha estado asociado al mundo del fútbol colombiano, pues es hermana de David Ospina, arquero de la Selección Colombia y fue esposa de James Rodríguez, con quien tiene una hija.

Ospina también ha tenido éxito como modelo y empresaria. Comenzó su carrera como modelo desde temprana edad y ha trabajado con marcas reconocidas. Además, es cofundadora de ‘DanFive’, una tienda de ropa que se ha convertido en un referente de moda deportiva en Colombia.

La empresaria antioqueña se casó en el 2010, cuando solo tenía 18 años de edad y conformó su familia con James Rodríguez, fruto de esta relación nació su primogénita Salomé Rodríguez Ospina. Sin embargo, en el 2017 la pareja anunció su separación.



Tras varios años soltera y nuevos proyectos profesionales, en el 2021 Daniela Ospina hizo oficial su relación con el actor vezolano Gabriel Coronel, con quien actualmente tiene un hijo de pocos meses de nacido y con quien contrajo matrimonio en una ceremonia a la que asistieron solo 25 personas.



En agosto del 2022 la pareja se comprometió frente a la orilla del mar, y en noviembre del 2023 le dieron la bienvenida a su primer hijo en pareja, por medio de las redes sociales comparten detalles de su vida en familia.



En los últimos días, la pareja habló en exclusiva con la revista ‘¡Hola!’, y confesaron que se casaron en secreto, en una ceremonia privada en Medellín a la que solo asistieron 25 personas, entre sus familiares y amigos más cercanos.

En diálogo con la revista confesaron que han pasado más de seis meses desde que dieron el ‘Sí, acepto’.



El actor venezolano contó los motivos por los que decidieron tener una ceremonia privada: “Nos casamos por lo civil y preferimos no hacerlo público a pesar de que desde el inicio recibimos el apoyo de las personas por nuestra relación, pero también queríamos que esto no fuera noticia, queríamos darnos un respiro y que realmente se quedará de manera íntima”, le dijo Gabriel Coronel a la revista ‘¡Hola!’.



Se sabe que este evento ocurrió antes de la llegada de su hijo Lorenzo, de igual modo, durante la entrevista hablaron de la posibilidad de tener más hijos, pues Coronel confesó que desea tener tres hijos y Daniela Ospina, por su parte, aseguró estar procesando la posibilidad, y aseguró: “Debemos organizarnos mejor, pero de hacerlo, sí quisiera que fuera rápido para que Lorenzo pueda compartir más con su hermano y no pase lo de Salomé, que son 10 años de diferencia”.

