Daniela Ospina sufre una caída esquiando durante sus vacaciones: casi choca con Salomé

En los últimos días, Daniela Ospina compartió con sus seguidores algunos de los episodios más icónicos que ha tenido hasta el momento en compañía de sus dos hijos y su pareja, el actor venezolano, Gabriel Coronel, durante sus vacaciones.



Entre fotos y risas no pasó desapercibido el instante en el que la hermana del arquero David Ospina sufrió una caída mientras esquiaba en una de las imponentes montañas de Estados Unidos.

A través de su cuenta de Instagram, la colombiana ha publicado toda clase de fotos y videos a modo de recuerdo del tiempo que está pasando en familia con sus seres más amados en el país norteamericano.



(Le puede interesar: Así fue la sesión de fotos de Lorenzo, hijo de Daniela Ospina y Gabriel Coronel).



De hecho, su más reciente interacción la muestra posando en una de las calles de Nueva York con Salomé y el coche de Lorenzo, quien nació el 11 de noviembre de 2023, además de grabar a la niña disfrutando de las pistas de hielo que se hacen en la ciudad durante la época de invierno.

Pero esto no ha sido todo, pues días antes compartió en un carrete otros recuerdos donde quedó en evidencia la lenta caída que tuvo cuando se estaba deslizando por la nieve con sus botas de esquí, mientras practicaban el entretenido deporte.



Al parecer, estaba compartiendo de un maravilloso momento entre madre e hija con Salomé, cuando perdió en control del esquí y por poco choca con ella, después de una cuidadosa bajada en la que perdió la dirección y fue a dar al suelo entre la capa blanca que cubre la montaña.



(Siga leyendo: Daniela Ospina compartió la primera ‘pinta’ de su hijo Lorenzo en redes sociales).



"Siempre hay una primera vez. Nada mal, solo no vayan al final porque quedan impactados como Salo", dijo la deportista en la descripción del video, que ya completa los 20 mil 'likes'.



Como era de esperarse, varios de sus seguidores comentaron el anecdótico momento, que lejos de suscitar preocupación, generó las risas de la misma Daniela y de sus fanáticos, celebrándola hasta por "caer con estilo" y proteger a Salomé de un fuerte estrellón.



"Fue culpa de Salomé que te hizo perder el control, ja, ja, ja,ja";" Dani, yo opino que como excelente mamá estabas protegiendo a Salo y simplemente eras tú o ella";"Ustedes son unos duros, para ser la primera vez, no estuvo nada mal";"Ja,ja,ja,ja, caíste con estilo"; "Los niños lo hacen perfecto, uno se cae, llora y se frustra, pero cuando maneja la mente, este deporte lo es todo", fueron algunos de los comentarios más destacados.

Daniela Ospina y su desfile en Colombiamoda

NATHALIA GÓMEZ PARRA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias