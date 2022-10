La empresaria Daniela Ospina y el actor y cantante Gabriel Coronel se llevaron la atención de los medios de comunicación a principios de septiembre, por haber hecho público su compromiso matrimonial a través de unas imágenes publicadas en sus respectivos perfiles de Instagram.



En las fotografías se les puede ver a las celebridades en una playa de México, mientras que Coronel está arrodillado con el anillo en la mano. Ospina, quien lo mira asombrada, agarra su mano y le da el “Sí, acepto”. La publicación ya cuenta con cerca de medio millón de 'Me gusta' y cerca de 5 mil comentarios de internautas y personalidades del mundo de la farándula.

¿Cuándo será la boda?

Si bien la modelo aseguró hace algunas semanas que la boda se efectuaría en 2023, todo parece indicar que los planes cambiaron y la celebración podría realizarse antes del término del presente año.

Daniela Ospina y Gabriel Coronel. Foto: Instagram: @Gabrielcoronel

Recientemente, la antioqueña habilitó la caja de preguntas y respuestas en su perfil personal de Instagram para charlar con sus más de 7,2 millones de seguidores sobre su vida personal y laboral.



Si bien algunos internautas preguntaron por Salomé, su primera hija, el tema principal de la conversación fue su futuro matrimonio, pues algunos le cuestionaron la fecha, lugar y, sobre todo, si está embarazada.



Aunque no dio muchos detalles, la ex jugadora profesional de voleibol dejó boquiabierto a más de uno respondiendo que “aún no sabe exactamente, pero será en 2022 con plena seguridad”.



Respecto a nuevos integrantes en la familia, no dudó en mostrar su tonificado abdomen y desmentir los rumores sobre su estado de embarazo, aunque tampoco se mostró cerrada a la posibilidad de tener un hijo con Coronel.



Ospina ganó repercusión mediática porque es hermana del arquero de la Selección Colombia David Ospina y por su matrimonio con James Rodríguez, el ‘10’ ‘tricolor’, con quien tuvo a su hija Salomé.

