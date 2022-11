Daniela Ospina encontró el amor de nuevo, esta vez con el actor venezolano Gabriel Coronel, con quien se comprometió en agosto de este año.

Ante la nueva vida que está construyendo, la revista 'Aló' le preguntó si piensa volver a ser madre y tener hijos con su futuro esposo.



Recordemos que la pareja inició su noviazgo en noviembre de 2021 y la propuesta de matrimonio se dio el pasado 26 de agosto, antes de haber cumplido un año juntos. Además, la empresaria inició una nueva etapa en su vida, no solo con el compromiso, sino al mudarse a Miami, en Estados Unidos, junto con su hija Salomé.



En la entrevista con 'Aló', la exdeportista habló sobre su maternidad, su hija, la familia y el nuevo amor. Entre los temas, se le preguntó sobre los planes de volver a ser madre.

En su respuesta, la paisa recalcó lo importante que es la maternidad en su vida y, claramente, no descartó la posibilidad de tener uno o más hijos con su pareja.



"Sí; definitivamente Gaby (Coronel) quiere sus hijitos. Le hablé que uno está bien (risas), pero él quiere más", respondió Ospina.



Agregó: "Así que, amo ser mamá, ya lo he disfrutado durante nueve años y si Dios me permite volver a disfrutar el ser mamá, aquí voy a estar", reafirmó la empresaria.

