La modelo, jugadora profesional de voleibol y empresaria colombiana, Daniela Ospina, tiene una relación sentimental con el cantante y actor venezolano Gabriel Coronel, con quien tiene un compromiso de matrimonio.



La pareja constantemente comparte momentos de su día a día en redes sociales y hace pocas horas mostraron que la cocina no es uno de los fuertes de Daniela.



Por medio de historias de Instagram, Gabriel enseñó cómo iba la modelo con la preparación de unas arepas venezolanas, pero el resultado fue un alimento quemado, tanto así que estaba totalmente negro.



Su prometido la enfoca y le dice: “Amor, a ver cómo te quedaron las arepas”, a lo que la empresaria responde: “Muy bien, mis primeras arepas venezolanas” y entre risas muestra la comida quemada.



Muchos internautas también se divirtieron con el natural suceso e incluso se identificaron con Daniela, mostrándole su solidaridad por este ‘fracaso’ culinario.

Detalles del matrimonio de Daniela Ospina y Gabriel Coronel



El pasado mes de agosto, frente al mar en una de las playas de la ciudad de Miami, el cantante se arrodilló para pedirle la mano a Daniela Ospina, reacción que, efectivamente, tuvo un rotundo sí como respuesta.



Hasta el momento no es segura la fecha ni el lugar escogido para realizar su boda; sin embargo, Ospina lanzó pistas al ser interrogada por los usuarios de Instagram en la famosa dinámica ‘Hazme una pregunta’, en la que precisamente indagaron con respecto a su matrimonio.



La paisa adelantó que será el próximo año 2023 y, probablemente, se lleve a cabo en el país que la vio nacer: “Aún no tenemos fecha, va a ser el año entrante, pero aún no tenemos una fecha exacta. Colombia, creo que Colombia”, contó la empresaria.



