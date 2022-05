Tras varios meses de rumores, en febrero de 2022, Daniela Ospina confirmó su relación sentimental con el venezolano Gabriel Coronel. Desde entonces, la pareja se ha dejado ver muy cariñosa en redes sociales y en eventos públicos.



(Además: Ray Liotta, ¿quién era y cuáles fueron sus mejores películas?)

Recientemente, en una entrevista con Telemundo, la ex de James Rodríguez destacó el gran hombre que es el actor, pues, entre otras cosas siempre la apoya.



"Ha sido un hombre que me ha apoyado absolutamente en todo, que ha estado ahí para mí. Eso ha sido muy importante, que no me ha detenido a nada, al contrario, me ha cuidado, me ha protegido", aseguró.



(De interés: Raphy Pina, esposo de Natti Natasha, es hospitalizado tras ir a prisión).



Aunque llevan poco tiempo, la relación entre Daniela Ospina y Gabriel Coronel va viento en popa. De hecho, Salomé, la hija de Daniela y James, apoya la unión, pues ha hecho comentarios como "para cuándo el anillo", adelantándo que puede que haya planes de boda.

¿Cuántos hijos planean tener Gabriel Coronel y Daniela Ospina?

Por su parte, Coronel ya ha dicho que sueña con tener una vida junto a al empresaria y, tal parece, se imagina una familia a su lado.



Aunque Gabriel ha dicho que están disfrutando el momento y que prefiere qe sea el futuro quien hable de lo que pasará, en una dinámica de preguntas y respuestas de Instagram, el cantante dio un adelanto de cómo son sus sueños para formar una familia y cuántos hijos planea para el futuro.



(También: ¿Cómo adelgazar? Las claves de un entrenador personal de famosos)Fue tajante al respecto y dijo una cifra que no es pequeña: tres. ¿Daniela estará dispuesta a recibir a tantos nuevos miembros a su familia?

Más noticias de los famosos

Shakira no es la única: otros famosos con líos judiciales

Murió Andy Fletcher, de Depeche Mode

Tendencias EL TIEMPO