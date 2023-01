Daniela Ospina es conocida por ser la madre de Salomé, primogénita del jugador del Olympiacos, James Rodríguez, pero también por haber representado a la selección nacional de voleibol durante su juventud, cuando era una deportista activa de la liga antioqueña de este deporte.



Así mismo, logró jugar en la liga española con el VP Madrid, un equipo de segunda división, al cual hizo parte durante el término de su relación con el futbolista, cuando este era una de las estrellas del Real Madrid.

Daniela Ospina, modelo y empresaria. Foto: Instagram: daniela_ospina5

Recientemente, se ha vuelto viral en las redes sociales por montar un video en su perfil personal de Instagram, donde cuenta con más de 8 millones de seguidores, mostrando cómo le enseña a jugar voleibol a su hija y a otras niñas de la misma edad en la playa.



Ospina quiso recordar viejos tiempos enseñándole una pasión que práctico durante gran parte de su vida a su retoña con conceptos y golpeos básicos para poder controlar el balón.



“Particularmente, disfrutar de las cosas que te apasionan y compartirlas con las generaciones futuras. Lo que no se comparte se pierde, lo que se da de corazón se multiplica, es válido para todo”, escribió la empresaria.



El hecho no pasó desapercibido para sus fanáticos, quienes comentaron un video que ya cuenta con más de 700 mil reproducciones y más de 20 mil “Me gusta”: “Qué nota”, “súper mujer”, “qué nota”, “me encanta”, “deberías volver a jugar”, “la profe Dani”, “la mejor”, “la mejor maestra no le podría haber tocado”, “la profe Dani”, “hermosa Salo”, “buena maestra”, fueron algunas de las reacciones de usuarios de internet.



