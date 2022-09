Desde que la modelo, jugadora profesional de voleibol y empresaria colombiana, Daniela Ospina, se separó de uno de los futbolistas más populares de la selección Colombia, James Rodríguez, el interés de los internautas se ha volcado en conocer sobre su vida amorosa.



Tras la ruptura, fueron pocas las veces que los medios de comunicación vieron a Daniela con alguien más. De hecho, fue muy reservada con su vida privada; sin embargo, hace poco se conoció que la empresaria estaba involucrada sentimentalmente con el cantante y actor venezolano Gabriel Coronel y con quien tiene un compromiso.

Así que, cinco años después de su ruptura con Rodríguez, se conoció la noticia de la propuesta de matrimonio que recibió por parte de su actual compañero sentimental, el artista venezolano Gabriel Coronel. Y es que desde principio de año, su romance ha capturado la atención de muchos de sus seguidores, pues aseguran que se les ha visto muy felices y enamorados.

De esta manera, su relación ha venido creciendo en los ocho meses que llevan juntos, por lo que decidieron que era un tiempo prudente para que ambos llegaran al altar.

(Puede ser de su interés: Mario Cimarro, de ‘Pasión de Gavilanes’, anunció el nacimiento de su hija Briana).

Estos son algunos detalles de la boda



El pasado mes de agosto, estando frente al mar en una de las playas de la ciudad de Miami y vestidos de blanco, el cantante se arrodilló para pedirle la mano a Daniela Ospina, reacción que, efectivamente, tuvo un rotundo sí como respuesta.

En sus redes sociales subieron fotos mostrando el momento que para muchos de los internautas fue emocionante. En la publicación del actor, su descripción fue muy certera: “She said yes, ella dijo que sí”, exclamó felizmente el artista.



Hasta el momento no es segura la fecha ni el lugar escogido para realizar su boda; sin embargo, Ospina lanzó pistas al ser interrogada por los usuarios de Instagram en la famosa dinámica ‘Hazme una pregunta’, en la que precisamente indagaron con respecto a su matrimonio.



La paisa adelantó que será el próximo año 2023 y, probablemente, se lleve a cabo en el país que la vio nacer: “Aún no tenemos fecha, va a ser el año entrante, pero aún no tenemos una fecha exacta. Colombia, creo que Colombia”, contó la empresaria.

