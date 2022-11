Desde agosto del 2022 ya hay aires de boda para la empresaria paisa Daniela Ospina, cuando su novio, el actor venezolano, Gabriel Coronel pidió su mano y le colocó el anillo frente al mar, luego de seis meses de haber confirmado de forma oficial a sus seguidores de que tenían un noviazgo.

Pero, aunque Daniela Ospina haya dado el "sí", aún ni ella ni su novio habían revelado la fecha exacta de su boda. Sin embargo, Daniela sí había colocado en sus redes sociales, un par de meses atrás, que el matrimonio sería en 2022.



Por lo que a menos de dos meses de finalizar el año, y en medio de una dinámica de pregunta-respuesta en la cuenta de Instagram de Daniela, una seguidora le preguntó "¿Danny te casas este mes?", a lo que ella responde que se había equivocado la vez pasada cuando colocó 2022, porque todavía no tienen fecha y dejarán que las cosas fluyan.



"Jajaja tengo que contarles que yo me equivoqué la vez pasada y puse 2022... No! La realidad es que no tenemos fecha, hay veces en la vida aprendes a dejar fluir, hay una construcción más importante que se llama familia, el día de la fiesta llegará y les contaré".



Es decir que, por ahora, en noviembre de 2022, aún no hay señal tampoco de que la ceremonia se celebre a inicios del 2023.



Gabriel Coronel, el prometido de Daniela Ospina, es de Barquisimeto, conocida como la 'Ciudad Musical de Venezuela', de ahí que el modelo de 35 años también lleva la música en su sangre y en su profesión como actor y cantante.



Fue uno de los actores de la popular serie juvenil 'Somos tú y yo', transmitida por Venevisión y luego por Boomerang desde junio del 2007.



También actuó para Telemundo en la serie 'Relaciones Peligrosas', en 2012. Así como en 'El señor de los Cielos', Bake Off México: El gran pastelero, entre otros.



TENDENCIAS EL TIEMPO

