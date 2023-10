Daniela Ospina es una empresaria, jugadora profesional de voleibol y modelo antioqueña, nació en Itagüí, el 22 de noviembre de 1992.



Desde muy joven su nombre ha estado asociado al mundo del fútbol colombiano, pues es hermana de David Ospina, arquero de la Selección Colombia y fue esposa de James Rodríguez, con quien tiene una hija.

Ospina también ha tenido éxito como modelo y empresaria. Comenzó su carrera como modelo desde temprana edad y ha trabajado con marcas reconocidas. Además, es cofundadora de ‘DanFive’, una tienda de ropa que se ha convertido en un referente de moda en Colombia.

La empresaria antioqueña se casó en el 2010, cuando solo tenía 18 años de edad y conformó su familia con James Rodríguez, fruto de esta relación nació su primogénita Salomé Rodríguez Ospina.



En el año 2014 y gracias al importante protagonismo de James Rodríguez en el mundial de fútbol, el futbolista fue presentado como el nuevo ‘10’ del Real Madrid, uno de los equipos más importantes del mundo.



En una reciente entrevista con el creador de contenido, Jorge Serratos, en su programa ‘SINERGÉTICOS’, Ospina habló de lo que significó casarse y unir su vida a una persona con tan solo 18 años de edad.

“Me casé a los 18 años y fue un cambio muy radical de su vida, porque además se fue a vivir a otro país (...) Casarse a los 18 años es un gran reto, no puedo decir si me fue bien o mal, pues cada quien tiene su punto de vista diferente. Fue muy mágico y muy hermoso, fue una decisión muy linda, pero tras el matrimonio vienen muchas cosas, la madurez, las cosas que faltan por vivir”, indicó Ospina.

El futbolista tiene 32 años de edad Foto: Elvis González / EFE

“Yo no puedo decir que me fue mal, porque tengo a mi hija, mi chiquita que siempre está conmigo, entonces no puedo decir que fue un mal matrimonio o que me fue mal”, agregó.



Así mismo, aseguró que durante el tiempo que fue la esposa del jugador del Real Madrid, recibió cientos de críticas de los ‘europeos’.



“Fue una ola de malos comentarios. Eh, no sé, que si parecía un travesti, que si no sé qué y no lo sabes manejar. Porque de repente la vida te cambia y te cambia para positivo, pero tienes que cargar con muchas cosas que mentalmente no era lo que yo esperaba”, dijo la colombiana.

Está esperando su segundo hijo. Foto: @daniela_ospina5

Además, aseguró que tuvo que pasar por todo ese proceso sola: “Yo la pasé muy mal, en silencio, muy sola, pero la pasé muy mal”.



También contó detalles de lo que fue su separación con el futbolista: “Yo creo fue por malas decisiones, creo que si tú como familia, o como pareja, no estás así aferrado y fuerte, va a ser muy complicado porque cada quien va a coger por su lado a intentar a sobrevivir. Y yo creo que fue un poco lo que pasó; cada quien se fue yendo hacia su lado y quizás en algún momento los dos nos sentimos solos”.



“Por el amor que le tenemos a nuestra hija, quedamos de muy buenos amigos en ese momento, aún seguimos, pero fue como una decisión muy madura, pensando en el bienestar de ella y de los dos; él tenía 26 años y yo 25″, añadió.



Sin embargo, dice que por respeto a su hija y la relación que tiene con el padre de su primogénita no ha dado ni ‘hablará más de la cuenta’ ya que, el bienestar emocional de Salomé Rodríguez es su prioridad.



“Aunque nuestra separación fue una decisión muy madura en medio de tanta inmadurez, fue la mejor decisión, ya que quedamos como muy buenos amigos, por el bienestar de nuestra hija y el bienestar de los dos, el de él y el mío”, continuó explicando Ospina.



“La relación de nosotros siempre fue tan bonita, que siempre fue muy amigable, o sea, tuvimos una relación de risas y de amigos, como una relación de ‘parceros’, eso parecía un juego de niños, cuando nos tocó tomar la decisión de separarnos lo único en que pensamos fue en nuestra hija, y además queda el agradecimiento de lo que habíamos logrado juntos”, agregó.

El presente de Daniela Ospina

Daniela Ospina y Gabriel Coronel tienen planes de boda. Foto: Instagram @daniela_ospina5

Actualmente, Daniela Ospina sostiene una relación sentimental con Gabriel Coronel, un actor y cantante venezolano. Además en el mes de mayo del 2022, anunciaron la llegada de un nuevo integrante a la familia, la pareja está esperando su primer hijo.



La modelo es muy activa en sus redes sociales. Solamente en su cuenta de Instagram reúne más de 7 millones de seguidores. En esta misma plataforma reveló su embarazo, a través de un tierno video publicado en su cuenta.



Varias personalidades del mundo del entretenimiento se emocionaron con el embarazo de Ospina y la felicitaron en sus redes sociales. Entre ellos se encuentran mensajes de Yuri Vargas, Shannon de Lima, Greeicy Rendón, Carolina Cruz, Carolina Soto, Valeria Sandoval, Claudia Bahamon y Maria Fernanda Aristizabal.

