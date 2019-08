Exesposas de futbolistas colombianos que hoy brillan en redes sociales

Instagram: @andreinafiallo

La modelo Andreina Fiallo y el futbolista colombiano Fredy Guarín decidieron separarse en 2017 tras 14 años de matrimonio y dos hijos producto de la relación. Por medio de su cuenta en Instagram, Guarín afirmó ese mismo año que todo había acabado porque no eran las personas correctas para estar juntas y porque "un día no funcionó más". Además, aseguró que la relación no se terminó por razones externas, específicamente por la presentadora Sara Uribe con quien tiene un hijo actualmente.