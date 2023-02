Cuatro años han pasado de la muerte del joven cantante y youtuber, Fabio Legarda y desde que ocurrió la tragedia, su familia ha estado dispuesta a compartir en redes sociales el duelo y lo que han atravesado con la pérdida.



En el aniversario de su fallecimiento, Daniela Legarda, la hermana menor del artista, compartió en su cuenta de Instagram un video en el que cuenta cómo, a pesar de su ausencia, Fabio sigue impactando en la vida de varias personas.



Daniela cuenta que cada año el 7 de febrero es una fecha muy difícil para ella, pero una amiga le escribió para comentarle una situación. "No es algo malo sino hermoso", le dijo.



La creadora de contenido revela que su amiga ha atravesado momentos difíciles en su vida, pero que un día, después de la muerte de Legarda, hablando con su mamá de cosas profundas y de la nada, apareció una foto del intérprete de 'Ya estoy mejor' y fue cómo una señal.



"No sé cómo explicarlo, es difícil de entenderlo, pero señales así nos pasan todo el tiempo. Mi amiga me dice que mi hermano debía tener un alma tan divida y poderosa para impactar su vida y la de todos tanto, que si no fuera por él, ella no estaría aquí hoy", relata Daniela.



"Ella quería decirme que su muerte significó algo para ella y para mucha gente. Fue él, fue Dios recordándome que su propósito era impactar en la vida de tanta gente", afirma en lágrimas.



La joven, que vive en Estados Unidos, asegura que comparte esto en redes sociales porque sabe que va a ayudar a personas que pasan por lo mismo que ella y que afrontan la pérdida de un ser querido.



"Extraño tanto a mi hermano y que mi amiga me dijera esto fue él, fue Dios recordándome que su propósito era más grande y que debía impactar en la vida de tanta gente. Él seguirá tocando nuestras vidas, aun sin estar presente", sostuvo.

Nueva música de Legarda

Daniela, Fabio y María Legarda. Foto: @legarda

Además del conmovedor video, Daniela Legarda también ha compartido con sus más de 3 millones de seguidores la promoción del sencillo 'Anoche llamé' de Dejota con Legarda.



"Amo escuchar la música de mi hermano y escuchar su voz. Su música es felicidad", escribió Maria Legarda, otra de las hermanas del cantante.



La joven también reveló que este año publicarán el álbum póstumo de Legarda.

