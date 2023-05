Daniela Legarda, reconocida influenciadora y hermana del fallecido cantante Fabio Legarda, ha confesado recientemente que ha terminado su relación con el cantante Matt Paris.



A través de sus historias en Instagram compartió con sus seguidores su ruptura y cómo ha vivido este difícil momento.



(Siga leyendo: Daniela Legarda, entre lágrimas, recuerda tragedia en la que perdió a su hermano).

Inicialmente, la influenciadora había optado por mantener su proceso en privado para poder sanar su corazón, pero decidió compartirlo públicamente después de que sus seguidores se percataran de su tristeza a través de las redes sociales.



En sus declaraciones, Daniela Legarda admitió que no se encuentra en un buen estado emocional y físico debido a la tristeza que experimenta tras el fin de su noviazgo.



Aclaró que su apariencia más delgada no se debe a intervenciones estéticas, como muchos podrían haber especulado, sino al dolor que le ha generado esta separación.

(Le puede interesar: Inteligencia Artificial ‘revive’ a Legarda con una canción inédita).



Aunque la influencer no reveló las razones exactas que llevaron al fin de su relación, pidió a sus seguidores que no ataquen al cantante en las redes sociales, enfatizando que no se trató de algo grave.



Además, hizo hincapié en que Paris es una de las mejores personas que ha conocido en su vida. La pareja había hecho pública su relación a principios de 2021 y habían compartido numerosos momentos de amor y felicidad con sus seguidores.

Sin embargo, ahora Legarda enfrenta la dura realidad de la separación y está centrada en superar este difícil momento. A pesar de ello, continúa trabajando en sus proyectos y entreteniendo a sus millones de admiradores en las redes sociales.

SOPHIA SALAMANCA GÓMEZ

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Video: Así fue la multitudinaria despedida a Legarda en Medellín

Más noticias

Legarda, que falleció en el 2019, tendrá nueva música este año.

Hermana de Legarda dice que recibió un mensaje suyo desde 'el más allá'.

Familia de Legarda rompe el silencio y habla sobre muerte del cantante.