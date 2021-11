Daniela Fiquitiva: joven con huesos de cristal pide ser atendida en Bogotá

La osteogénesis imperfecta, más conocida como la enfermedad de los huesos de cristal, es un "trastorno genético en el cual los huesos se fracturan con facilidad", explica el portal Medlineplus. Transtorno que parece la joven Daniela Fiquitiva, de 23 años.



La mujer reside en Bogotá, pero decidió ir de vacaciones a Santa Marta junto con su tía. Infortunadamente, el pasado miércoles, cuando se encontraba en la playa, una ola impactó sus piernas y fracturó sus dos tibias.

Ante la emergencia, la joven fue trasladada a la clínica de El Prado, donde el médico le enyesó una de las piernas, sin embargo, de acuerdo con el relato de Fiquitiva a 'Caracol Radio', la otra extremidad requiere de una cirugía.



(Lea también: Aprenda a combinar los alimentos para tener una dieta más nutritiva).



"Yo estoy solicitando a la Nueva EPS que me traslade a mi ciudad de origen, Bogotá, pero la EPS insiste en que me vaya para Barranquilla. En Barranquilla nosotros no tenemos familiares, no tenemos como ese apoyo. Yo estoy sola con mi papá y es un procedimiento que toma una recuperación de un mes, dos meses", explicó.



La joven aclaró que la EPS no está rechazando la realización de la operación, pero "sí me está negando llegar a mi ciudad de origen, que es donde yo estoy solicitando que me hagan el servicio y que me atiendan".



(De interés: Estos son algunos síntomas de la conjuntivitis bacteriana).



Fiquitiva resalta que ella quiere ser atendida en Bogotá no solo porque allí es donde se encuentra su familia, sino también porque en la capital del país están los médicos que siempre la han tratado y conocen muy bien su condición.



Además, la joven le está pidiendo a su entidad de salud que el traslado a Bogotá sea vía aérea, pues, dado su estado de salud, un recorrido vía terrestre puede ser riesgoso.



"El trayecto de acá de Santa Marta a Bogotá es más de 17 horas, en carretera, y en las condiciones en las que yo me encuentro no es lo más optimo, además, que durante el trayecto puede ocurrir que me vuelva a fracturar porque yo soy muy delicada. Entonces ese trayecto tiene que hacerse vía aérea y en un solo trayecto", explicó a la emisora mencionada.



(Siga leyendo: Los 5 arrepentimientos de la gente que está a punto de morir).



Hasta el momento, pese a las solicitudes de la paciente, la EPS asegura que no le están negando el servicio. De hecho, en un comunicado que emitió la entidad por Twitter, aseguraron que: "Conociendo el sitio de residencia de la usuaria se ha solicitado prioridad del traslado a la ciudad de Bogotá, de acuerdo a la disponibilidad de las instituciones que manejan este tipo de patologías", declararon el pasado sábado.



Sin embargo, de acuerdo con lo mencionado por Fiquitiva a 'Caracol Radio' aún no se ha solucionado el traslado y, los médicos que la atendieron en Santa Marta, le recomendaron una valoración de su médico tratante en Bogotá.

Más noticias

Estas son las cinco claves para poder vivir más años, según Harvard



Critican a madre que tiene 10 hijos y no descarta tener otros 10



Carolina Cruz recuerda dura experiencia con su hijo Salvador en el hospital



Tendencias EL TIEMPO