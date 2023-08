En las últimas semanas, la Selección Colombiana se destacó por su participación en el Mundial Femenino 2023 que se está realizando en Australia & Nueva Zelanda, pues lograron llegar a cuartos de final. Esta gran hazaña hizo que recibieran elogios y aplausos de todo el país.



Una de las jugadoras que se destacó en los partidos, fue la defensa Daniela Arias, quien lloró por la eliminación de la Selección contra Inglaterra. Sin embargo, su tristeza pudo ser consolada gracias a que una persona muy importante que la acompañó en todo este proceso.

Arias ya llegó a Bogotá y junto con sus compañeras recibieron un homenaje este 15 de agosto en el Movistar Arena. Sin embargo, la nacida en Bucaramanga se ha vuelto tendencia, pues sus seguidores han estado muy pendientes de su vida privada tras la gran actuación en el Mundial Femenino.



A través de las redes sociales, Yessica Gallo, la pareja de Arias, compartió un video en el que se le ve con la futbolista viendo diferentes momentos. Pero, un clip en especial llamó la atención, ya que se ve a Yessica arrodillándose y entregando un detalle a su pareja.



(No deje de leer: En vivo: Selección Colombia recibe fiesta de homenaje tras su gran Mundial femenino).



La grabación tenia de fondo un audio que decía: "Este capítulo de mi vida se llama: es mi turno, y no pienso disculparme por nada" y estuvo acompañado de varias imágenes de la pareja.

Ante las emotivas imágenes de la grabación, varios internautas les han dejado mensajes de apoyo por su relación. "Me encanta. Hermosas que sean felices y los demás que se muerdan un codo, al que no le guste que no mire. Bendiciones hermosas"; "Felicidades, que sean inmensamente felices"; "Sigue siendo feliz… Y que los demás piensen lo que quieran", se lee en los comentarios.

¿Quién es la mujer que habría conquistado a Arias?

Daniela Arias nació el 31 de agosto de 1994 en Bucaramanga. Desde que era pequeña mostró un interés por el mundo deportivo. Según 'Caracol Televisión', la jugadora integró varios clubes en los que aprendió sobre este juego, además desarrollo habilidades y técnicas que la ubicaron más adelante en la Tricolor.



Ella empezó en el Atlético Bucaramanga y luego pasó por el Junior de Barranquilla, Pachuca, Independiente Medellín y América de Cali. Por otro lado, la bumanguesa destacó en la televisión cuando participó en el programa 'Desafío' en el 2019.



(Siga leyendo: Así se vive el homenaje a la Selección Colombia femenina desde Movistar Arena en Bogotá).

Arias suele ser muy reservada en redes sociales, sin embargo, se evidencia que desde diciembre de 2022 mantiene una relación con Yessica Gallo. Se sabe que ella es la directora general de South Fork United Colombia, una organización sin fines de lucro que busca contribuir y mejorar la calidad de vida de niños y niñas a través del deporte y la educación.



Por lo que se puede ver en sus perfil de Instagram, Yessica ha podido viajar a diferentes partes de Colombia con su trabajo. Además, se podría decir que entre sus hobbies está hacer ejercicio y tomar fotografías.

Selección Colombia femenina regresó a Bogotá, tras el Mundial de fútbol

DANIELA LARRARTE ASAAD

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias

Epa Colombia mostró en redes de nuevo su lujoso apartamento en Bogotá

Críticas a Yeferson Cossio por video en el que se burla de la cultura japonesa

Carlos Calero contó sobre el duro momento por el que atraviesa