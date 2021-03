Polémica por 'influencer' que dijo que odiaba Colombia

El video de una ‘influencer’ sacudió las redes sociales durante las últimas horas.



Daniela Ardila, una personalidad digital colombiana, dio su opinión sobre cosas varias por medio de sus historias de Instagram. Uno de sus videos, sin embargo, llamó la atención de forma negativa por lo dicho.

Ardila estaba hablando de su posibilidad de trabajar como mesera en Colombia. Ella dijo que no lo haría y que, más bien, podría ejercer ese tipo de oficio en otro país.



El asunto ‘se sacudió’, desde la óptica de los internautas, cuando ella dijo que le “daba asco” viajar en bus en Colombia, cosa que tendría que hacer para ir hasta el hipotético sitio de trabajo.

“En otro país ni me va a dar pena coger bus. Acá me da asco, miedo”, afirmó.



Tras ello soltó otra ‘bomba’ que enojó a varios de quienes vieron sus historias de Instagram: “Ustedes saben que yo odio Colombia, pero bueno, soy de acá, me tocó aguantarme ser de acá y nada que hacer. Cada quien con sus gustos”.

Marica esta vieja si es la BOBA HIJUEPUTA MÁXIMA QUE EXISTE.

De buena no le da pena decir que en colombia le da asco y pena trabajar como mesera y coger bus ???????? pic.twitter.com/Atg6gPAwM9 — Paulágrimas La Choni (@paulinamenesesv) March 2, 2021

Las críticas hacia la ‘influencer’ no se hicieron esperar. Muchos aseguraron que la mujer hablaba sin mayor fundamento o, incluso, viviendo ‘de manera tortuosa’ en el país que, según dijo, le disgusta.



Ardila salió en otro video asegurando que sus palabras se habían interpretado fuera de contexto. Ella indicó, en resumidas cuentas, que su intención era hablar de la situación económica del país.

“Espero que entiendan a lo que yo iba y no tergiversen otra vez mis palabras porque estoy segura de que, como yo, hay muchos que piensan así. Estoy segura de que mis 'haters' también piensan así”.

“Al ver una historia de solo 15 segundos las personas pueden pensar lo que quieran, así que ojalá por 15 segundos nunca sean juzgados. Más bien que intenten hablar con ustedes, saber un poquito más acerca de lo que usted piensa, porque eso es un poco inteligente hacerlo, ¿no?”, finalizó.

