Personas que triunfan como modelos luego de sufrir una amputación

Alrededor del mundo muchos modelos han roto paradigmas al posar para importantes revistas, caminar en prestigiosas pasarelas y, en general, mostrar su belleza en escenarios en los que el común denominador no es ver a personas en condición de discapacidad.

En algunos casos, estas personas no ejercían el modelaje antes de ser amputadas; en otros, la pérdida de alguna extremidad les representó un reto que sortearon con entereza y, de paso, inspiraron a sus seguidores.

Daniela Álvarez

Daniela fue Señorita Colombia 2011-2012 Foto: Revista Aló

A mediados de 2020, a la exreina y presentadora le tuvieron que amputar la pierna izquierda debido a una isquemia (una especie de obstrucción en el flujo sanguíneo).



Tras compartir en redes sociales su historia de recuperación, Daniela fue la protagonista de la edición de la revista 'Aló' que empezó a circular el 21 de agosto.



Tras la situación que vivió, la barranquillera, de 32 años, no ha dejado de trabajar y hasta es la modelo de su propia boutique de ropa. También ha mostrado que sigue bailando, una de sus pasiones.



Jack Eyers

Además de modelo, es entrenador personal. Foto: Instagram: @jackeyersgb

Perdió la pierna derecha a los 16 años debido a complicaciones de una deficiencia focal femoral proximal (una patología congénita), lo que quiere decir que nació y creció con un fémur más largo y fuerte que el otro.



Desde 2010, según su página web, incursionó en el mundo del deporte y decidió aprovechar todas las oportunidades que se le presentaran. En 2015, caminó en la Semana de la Moda de Nueva York y, en 2017, ganó el título de Míster Inglaterra.

Lauren Wasser

Lauren Wasser está radicada en Los Ángeles, Estados unidos Foto: Instagram: @theimpossiblemuse

En 2012, Lauren uso un tampón que contenía una bacteria, la cual ingresó en su organismo y le produjo un síndrome de choque tóxico que desencadenó en la amputación de su pierna derecha.



Seis años después, en 2018, fue necesario hacer lo mismo con la izquierda.



Antes de su amputación, Wasser no era ajena al modelaje, sin embargo, ahora es mundialmente reconocida por sus prótesis doradas, las cuales la acompañan a donde quiera que vaya y le dan un estilo único a las fotos que les comparte a sus más de 126.000 seguidores en Instagram.

Paola Antonini

Este año, Antonini le envío fuerzas a Daniela Álvarez en su recuperación. Foto: Instagram: @paola_antonini

Luego de sufrir un accidente de tránsito en 2015 y someterse a una operación de 13 horas, los médicos tuvieron que amputarle la pierna. Pero esto no detuvo la carrera que ya tenía en Brasil como modelo.



Ahora tiene 26 años y trabaja con la marca de maquilla L’Oréal. También se ha convertido en toda una 'influencer' de Instagram, red en la que tiene más de 2,5 millones de seguidores, muchos de los cuales le escriben en los comentarios de sus publicaciones mensajes de agradecimiento por hacerlos tener más confianza en sí mismos.



Viktoria Modesta

El video más popular de esta cantante en YouTube es el del sencillo 'Prototype', que tiene 14 millones de visualizaciones. Foto: Instagram: @Viktoriamodesta

.Tiene 32 años y es toda una sensación en redes sociales.



En estas plataformas digitales exhibe sus prótesis futuristas diseñadas por la empresa Alternative limb project. Además, esta música y bailarin,a nacida en Letonia, integra su discapacidad en los videoclips de sus sencillos y sesiones de fotos.



Decidió amputarse la pierna izquierda por debajo de la rodilla hace un poco más de una década debido a complicaciones en un parto que le dejó esa extremidad disfuncional.

Rosalina Oktavia

Oktavia envía en varias de sus publicaciones de Instagram un mensaje de inclusión y respeto a la diferencia. Foto: Instagram: @kazzrozza

Hace cinco años, luego de que una operación para corregir uno de sus tendones saliera mal, y ante la afección en una de sus piernas, se sometió a una amputación que, además, le salvó la vida.



En ese momento Oktavia, ahora de 29 años, pensó que su carrera de medio tiempo como modelo no seguiría. Sin embargo, esta mujer, oriunda de indonesia, logró cimentarse sobre las pasarelas y se convirtió en una oradora motivacional y 'youtuber', según se lee en su página web.



Daisy-May Demetre

La pequeña participó en la Semana de la Moda Infantil de Londres. Foto: Instagram: @daisymay_demetre

Nació en Birmingham, Inglaterra, con una malformación congénita en el peroné de ambas piernas. Sus padres y los especialistas consideraron que lo mejor era amputarle parte de las extremidades inferiores. Tan solo tenía 18 meses.



Ahora, con 10 años, es modelo y, según contó ella misma en su Instagram, es "la primera niña con doble amputación en desfilar en la Semana de la Moda de Nueva York", logro que consiguió en 2019.



Actualmente es representada por la agencia de modelaje infantil Rebelnineteen.

Kiara Marshall

Marsha participó en una protesta contra la brutalidad policial y el racismo a mediados del año, en Nueva York. Foto: Instagram: @naturallykiara

"Parcialmente biónica", así se describe en su página de Instagram esta modelo, de 27 años. Se refiere a la prótesis que luce en sus 'selfies', pero también en sesiones de fotos profesionales que ha hecho para revistas como 'Vogue'.



Perdió su pierna a los 10 años debido a un accidente de tránsito. Actualmente, trabaja con la agencia We Speak, que se especializa en "representar modelos de todos los tamaños, edades y orígenes".



Jessica Quinn

"Mostrándole al cáncer quien manda desde 2001", se lee en la descripción de su Instagram. Foto: Instagram: @jessicaemilyquinn

"No recuerdo mi reacción inicial cando supe, a los 9 años, que mi pierna iba a ser amputada", escribió en exclusiva Quinn para el portal 'Shape', en un artículo de 2018, en el cual hablaba del cáncer que padeció.



Quinn remplazó su pasión por el fútbol por las cámaras y, entre otras cosas, participó en la versión neozelandesa de 'Dancing with the stars' (2018).



Actualmente, tiene 27 años y está representada por WeAreTenzing. En su cuenta de Instagram tiene más de 179.000 seguidores.



Stacy Paris

Entre 2012 y 2014 sufrió la amputación de sus dos piernas. Foto: Instagram: @theladyp85

Padeció, en 2009, una infección bacteriana que destruyó el tejido debajo de su piel, una patología que es conocida como fascitis necrotizante.



Esto tuvo dos grandes efectos en su vida.



Primero: sus dos piernas tuvieron que ser amputadas, una en 2012 y la otra dos años después.



Segundo: en 2016 se convirtió en embajadora del emprendimiento Models of Diversity, que hace campaña por una industria de la moda más diversa.



Esta asociación le permitió convertirse en la primera modelo con doble amputación en caminar en la Semana de la Moda Alternativa de Belfast, en 2017.

