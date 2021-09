Confirmado: Daniela Álvarez y Daniel Arenas son novios

Finalmente se confirmaron los rumores: Daniela Álvarez y Daniel Arenas son novios "desde hace unos meses" como lo contó el propio actor colombiano en un programa de entrevistas en México, país donde se radicó y trabaja con mucho éxito desde hace varios años.



Los rumores comenzaron por videos en redes en donde se veía a la pareja juntos, compartiendo en momentos familiares, aunque en principio la ex reina Daniela Álvarez dijo que "Daniel y yo somos amigos desde 212", cuando se indagó si estaban saliendo, si tenían una relación.



En la entrevista, Daniel Arenas se refirió con mucho amor a su novia Daniela Álvarez.

Fue durante el programa Fórmula Espectacular de la televisión mexicana donde Daniel Arenas reveló que tiene un noviazgo con Daniela Álvarez: "Sí, somos pareja, somos novios desde hace unos meses y estamos muy contentos", señaló.



Adicionalmente, dijo que "Dios me la puso en mi camino y estamos en ese proceso de estar felices y de ser agradecidos con lo que estamos viviendo", comentó Daniel Arenas para referirse a su novia, la presentadora del Desafío The Box 2021.



Por su parte Daniel Arenas se encuentra grabando un nuevo proyecto para Televisa llamado Me estoy enamorando. En días pasados en redes sociales se veían mensajes cruzados de apoyo y cariño entre la pareja.



Daniela Álvarez, entre tanto, sigue presentando Desafío The Box 2021 y con su vida de empresaria, dando ejemplo de tenacidad y arduo trabajo, saliendo adelante de su condición médica y la pérdida de una de sus piernas.