Adiós a los rumores de separación: reaparecen juntos Daniella Álvarez y Daniel Arenas

El pasado jueves 5 de octubre se llevó a cabo la entrega de los premios Billboard a la música latina.



Su característica alfombra azul fue testigo de la presencia de muchos artistas, actores y cantantes que asistieron a la ceremonia de entrega de estos codiciados galardones.



Cantantes como Bad Bunny, Peso Pluma, Karol G, Marc Anthony, con su esposa Nidia Ferreira, entre otros, asistieron al evento y desfilaron para presenciar las presentaciones de múltiples cantantes y el júbilo de ser reconocidos con este premio.

Asimismo, el actor y presentador, Daniel Arenas, hizo su aparición en la alfombra azul, acompañado de la exreina Daniella Álvarez, dejando a un lado los rumores que se venían dando desde hace varios meses sobre su separación.



Esto tomó por sorpresa a los asistentes al evento, sin embargo, la pareja dejó ver que su relación está en el mejor momento, tras evidenciar múltiples muestras de afecto.

Los rumores del distanciamiento iniciaron cuando Daniel Arenas, en el programa mañanero, 'Hoy día', del cual hace parte, le dio un corto beso a su compañera Adamaris López, por lo cual pidió disculpas a la audiencia y a su pareja, la modelo Daniel Álvarez, sin embargo, desde ese momento no se les volvió a ver juntos.



​Al respecto, Daniela Álvarez manifestó en su momento: "Cada quien está en un nuevo espacio, ha habido poco tiempo realmente para compartir, entonces dándole prioridad como a otras cosas de mostrar que específicamente el amor", puesto que Arenas tuvo que trasladarse a Miami para hacer parte del magacín en mención.



Por su parte, Daniel Arenas, en agosto de este año, volvió a referirse a su pareja cuando estaban tratando el tema de Dios en sus vidas: "Cuando me preguntan qué me hace feliz, podría decir que es la buena relación con mi familia, mi pareja, mis amigos o mis compañeros de trabajo, pero no; todo eso viene por añadidura cuando me convierto en un hombre de Dios".



Lo cierto es que en esta nueva aparición se los vio muy contentos y Daniella fue considerada como 'la más bella de la noche'.

¿Por qué salieron los rumores de separación?

Ha habido muchos rumores de una ruptura con su pareja, Daniella Álvarez.

En los últimos meses, los famosos Daniel Arenas y Daniella Álvarez han estado bajo el ojo público, pues se creó el rumor de que su relación había terminado. Aunque los famosos, públicamente, no han confirmado nada, un gesto del presentador de ‘Hoy Día’ daría a entender que ya no están juntos.



Tras recibir varios comentarios en las redes sociales, el actor bumangués realizó una transmisión en vivo para hablar con sus seguidores sobre lo ocurrido, "llevo 20 y tantos años estando en este medio y creo que siempre he sido muy fiel a mis convicciones y a lo que tengo en el corazón, en todos mis años de carrera jamás he sido parte de un escándalo ni de una controversia que manche mi nombre”, explicó.



En la misma transmisión explicó que este beso con su compañera de set había sido un error: “Yo actué mal, yo obré mal, resolví la situación de una manera equivocada. No estaba yo en un personaje, ni en una novela", puntualizó.



Además, tras los rumores, otro de los detalles que más aumentó las especulaciones fue el hecho de que el bumangués no estuviera presente en celebración de cumpleaños de Álvarez.



Por medio de sus redes sociales, la presentadora Daniela Álvarez compartió en su cuenta de Instagram, algunas fotografías de su fiesta de cumpleaños y la ausencia de Daniel Arenas, llamó la atención de los internautas, quienes aseguraron: “el beso con Adamari López le costó la relación, que lastima ellos hacían buena pareja”.

LUZ ANGELA DOMÍNGUEZ CORAL

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

