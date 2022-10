La presentadora y exreina de belleza colombiana Daniela Álvarez sufrió un accidente con su plancha de cabello. La joven subió una foto en su historia de Instagram, en la que evidenció la marca en su frente.

Al parecer, el incidente se presentó por un descuido que tuvo mientras se arreglaba el cabello. La temperatura de la pinza se encontraba extremadamente caliente, lo cual quemó con facilidad la frente de la exreina.



La mujer, a través de una foto, evidenció lo que le había sucedido mientras mostraba su notable marca en el rostro. ‘Por otro lado, me quemé con la pinza de pelo”, escribió la Señorita Colombia 2011 en su historia de Instagram.



La recopilación del momento fue publicada por la cuenta de Instagram ‘Notitalentcol’. Varios de los seguidores de la presentadora mostraron su preocupación por la herida que se logra ver en la imagen.

Otros internautas, compartieron anécdotas similares sobre ese tipo de accidentes caseros que, al parecer, suelen ser comunes en las mujeres cuando se arreglan el cabello.



“Recuerdo una amiga del colegio que llegó con el capul, se me hizo raro el cambio cuando me mostró era un quemón de lado a lado con la plancha. Ella y yo no podíamos de la risa. Ella lo tomó relajada”, fue una de las anécdotas que escribió una usuaria de Instagram.

Por otro lado, hay quienes comentaron que se debería dejar tanta vanidad a un lado, especialmente ella que es naturalmente hermosa.



“Deje tanta vanidad que usted no necesita de nada de eso. Dios le dio mucha belleza interior y exterior. Mil bendiciones para usted y su pareja”, comentó una mujer en el post.

