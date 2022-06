Daniela Álvarez, Señorita Colombia 2011, cuenta cómo luego de dos años de la amputación de su pierna izquierda por una iquemia, ha transformado una de las etapas más complejas de su vida en un momento de aprendizaje constante.



La presentadora recordó algunos de los momentos más difíciles con un semblante de tranquilidad y entusiasmo. Su templanza le ha permitido afrontar su proceso y salir adelante.



“Entusiasmo, cuán importante es tenerlo presente en nuestras vidas. Hoy cumplo dos años de mi amputación y estoy segura que ha sido el entusiasmo por vivir, él entusiasmo por ganarle a las dificultades y sonreírle a los problemas lo que me ha sacado adelante”, expresó la ex reina.



Daniela Álvarez también contó que el personal médico que la atendió por aquellos días se sorprendió al verla sonreír, aun siendo consciente de que perdería para toda su vida una de sus piernas.



“Mis doctores me veían sonreír en uno de los momentos más difíciles que puede tener un ser humano: perder para siempre una parte del cuerpo y, sinceramente, no estaba en shock, sabía lo duro y lo difícil que estaba siendo pero yo he decidido sonreír: sonreírle a mi vida, a la dificultad, al dolor, sonreír antes de empezar cada ejercicio de mi fisioterapia, cuando me he caído y cuando hay algo que me cuesta o que ya no puedo hacer igual”, agregó en su relato.



Por último, la barranquillera se mostró agradecida con Dios y con todos aquellos que la han acompañado desde aquel día:



“Gracias Dios por permitirme seguir viviendo, gracias porque me reconforta saber que mi dificultad le recuerda a muchas personas que lo tienen todo y tal vez no se han dado cuenta (...) a Dios, a la Virgencita, a mi familia, a mis fisios, amigos y a ustedes gracias por acompañarme en cada pasito que doy”.

