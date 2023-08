La exreina y modelo Daniela Álvarez ha demostrado en múltiples ocasiones que no hay impedimento para cumplir metas y sueños.



Hace unos días, estuvo de visita con su hermano en el Monte Buller, Australia, en donde una vez más quiso desafiar a sus emociones y tratar de esquiar como lo hacia antes.



Este lugar es visitado frecuentemente por turistas y personas que desean practicar deportes en la nieve como esquiar y Daniela, por su condición, no lo puede hacer normalmente, porque debe acudir a unos esquíes adaptados.

En su perfil de Instagram, además de compartir algunas fotos de la visita, también manifestó sus sentimientos con respecto a volver a un lugar como este y no poder esquiar porque en el lugar no había los elementos adecuados: “Venir a este lugar fue emocionalmente difícil para mí, pero déjame contarte algo”.(...) Al llegar, desafortunadamente no tenían esquís adaptados para personas con discapacidad, por eso lo que pude hacer fue sentarme dos días en la terraza de un café, viendo a miles de personas esquiar en la montaña”, expresó Álvarez.



A pesar del sentimiento que expresó la modelo y empresaria, también afirmó sentirse contenta de ver a su hermano esquiar por primera vez en ese lugar y le dio gracias a Dios: “Tenía un deseo enorme de tener mis dos piernas para esquiar, pero en vez de ponerme triste, quejarme o lamentarme, le di las gracias a Dios por haberme permitido ver a mi hermano esquiar por primera vez, haberle enseñado lo poco o mucho que yo sabía, acompañarlo desde aquella terraza para aplaudirlo, mientras veía esa felicidad en él y en todas esas personas, una felicidad que alguna vez yo también sentí”.



Así mismo, en el mensaje recalcó la aceptación que los seres humanos deben tener a la hora de enfrentar ciertos retos que la vida trae, afrontarlos de la mejor manera y "convertirlos en bendiciones": "hay muchas situaciones que no deseamos, que no pedimos o que ni siquiera imaginamos que podrían pasarnos, y aunque duelen o nos incomodan, son las que más nos forjan como personas mostrándonos que no tenemos el control de lo que sucede y que lo que si podemos decidir es abrazar la dificultad desde el amor".

También recordó que un amigo cercano, antes de su cirugía de amputación, la había invitado a esquiar, sin sospechar que luego le harían el procedimiento. Le agradece porque, de igual forma, ha podido volver a esquiar en otras oportunidades.



En abril, la modelo estuvo visitando Aspen en Estados Unidos, en donde no se quedó con las ganas y se le midió a esquiar porque en el lugar sí tenían unos esquíes adecuados.

Finalmente. Álvarez le recuerda a su hermano que ya existirá otra oportunidad de visitar un lugar en donde puedan esquiar juntos.

Daniela Álvarez: ¡una mujer valiente!

LUZ ANGELA DOMÍNGUEZ CORAL

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

