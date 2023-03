La exreina nacional de la belleza de Colombia, Daniela Álvarez, fue homenajeada en el Congreso de la República por su labor social realizada desde la fundación que lleva su nombre, a través de la cual ayuda a personas con discapacidad en todo el país.



El senador Mauricio Gómez Amín le entregó la orden del Congreso de Colombia en el grado de caballero y destacó su valentía y sentido social.

El día 28 de marzo, Daniela Álvarez fue honrada en el Congreso de la República con la orden del Congreso de Colombia, en el grado de caballero, en el mes de la mujer.



El senador Mauricio Gómez Amín fue el encargado de entregarle la condecoración y destacó sus valores y su sentido social.



"Tengo el honor de imponer la orden del Congreso de Colombia, en el grado de caballero, a una gran líder, inspiradora, valiente, con un gran sentido social, guerrera de la vida y con un espíritu inquebrantable. Ella es Daniela Álvarez Vásquez", aseguró el político costeño.

La Fundación Daniela Álvarez ayuda a personas de todo el país. Su misión es "impactar en la calidad de vida y la felicidad de personas con movilidad reducida para trascender los límites físicos y mentales y así habilitar nuevas oportunidades que faciliten el empoderamiento integral y la inclusión social", como dice en su página oficial.



La modelo destaca que quiere convertir a la fundación en un referente para promover una sociedad más inclusiva, que integre a la población con movilidad reducida y su entorno mediante la educación y la rehabilitación integral.



En su Instagram la presentadora escribió que "es un honor para mi recibir un reconocimiento del Congreso de la República de Colombia por la labor social realizada desde la Fundación Daniela Álvarez". También agradeció la compañía de su madre Zandra Vásquez y su hermano Ricki Álvarez en este día tan especial para ella.

Su historia

En 2020, Daniela sufrió una isquemia vascular que le llevó a perder una parte de su pierna izquierda, pero eso no le ha impedido seguir en la actualidad con sus proyectos en el modelaje y la televisión.



La enfermedad comenzó con una pequeña masa que se detectó en la costilla del lado izquierdo, y aunque los médicos pensaron que era un asunto menor, tuvo que someterse a una cirugía para retirarla.



Durante la cirugía, los médicos se dieron cuenta de que la masa estaba pegada a la aorta y, cuando intentaron retirarla, la aorta se cerró, lo que le provocó una isquemia y comprometió seriamente la salud de su pierna izquierda.

Luego de cuatro cirugías y de no tener suficiente riego sanguíneo a sus extremidades inferiores, la mejor opción fue la amputación. Desde ese momento, Álvarez ha estado en rehabilitación y ha retomando sus actividades, siendo un caso de superación y de 'berraquera' reconocido a nivel mundial.



La exreina sabía que estaba frente a un punto de no retorno, pero su fuerza interior la llevó a enfrentar la situación con una sonrisa en el rostro y a compartir su experiencia y su mensaje de amor por la vida.



Aunque como ella dice "no baila champeta como antes", sigue disfrutándose la vida y con ganas de seguir integrando a la población con movilidad reducida y su entorno mediante la educación y la rehabilitación integral.

