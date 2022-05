Daniela Álvarez pasó de representar a Colombia en el 2011 en el certamen de Miss Universo a ser una muestra de resiliencia para sus miles de seguidores.



La empresaria cuenta con honestidad las nuevas etapas de su historia personal en las que su capacidad de anteponerse a las adversidades ha sido necesaria.

En el 2020, Daniela Álvarez fue sometida a un procedimiento quirúrgico en el que le iban a extirpar una masa del abdomen. Sin embargo, debido a complicaciones inesperadas tuvieron que amputarle la pierna izquierda. Según los informes médicos, la joven tuvo una isquemia en el pie izquierdo que generó que se cortara la circulación hacia la zona.



(Puede interesarle: ¿Fanny Lu está embarazada? Publicación en sus redes sociales genera dudas).



Desde que se enteró de que iba a enfrentarse a la amputación de su pierna, Álvarez ha buscado crear contenido en el que las personas que la siguen puedan entender lo que le pasó, y al mismo tiempo poder dar luces hacia lo que implica vivir con una discapacidad.

En varias ocasiones, ha mostrado su prótesis con orgullo. Además, en sus últimas publicaciones, la ex Señorita Colombia compartió que cuando se cansa de usar la prótesis debe usar una silla de ruedas para moverse. “Tal vez no imaginaban verme así”, reconoció la joven en su más reciente publicación en Instagram.

“Esta es mi nueva realidad”: Álvarez

El 22 de marzo, la modelo compartió que debido a que ha perdido sensibilidad en el pie derecho, a veces se lo lastima sin darse cuenta.



Es más, recientemente, Daniela se hirió la mencionada extremidad, la cual le sirve de apoyo cuando tiene la prótesis, debido a esto, la modelo ha señalado que no podrá caminar mientras se recupera, por lo que ha estado usando la silla de ruedas más que nunca.



(Lectura sugerida: Aparece mujer que echó bebida a Karol G: 'las cosas no son como parecen').



“A veces debo descansar mi muñón de la prótesis y así me logro movilizar”, escribió Álvarez en su más reciente video en Instagram para sus más de cuatro millones de seguidores.



“Esta es mi nueva realidad”, escribió la modelo mientras invitaba a los internautas a reflexionar sobre las dificultades en sus propias vidas. Considera que en ocasiones las personas se dejan llevar por los problemas sin notar que pueden existir soluciones a casi todos ellos y que lo importante es enfrentarlos con valentía.

En el video se puede apreciar que Álvarez está sentada en una silla de ruedas, mientras que carga en un brazo su prótesis y con su pie derecho va empujándose hacia adelante.



El propósito de Álvarez es mostrar que sin la pierna izquierda, debe recurrir a diversas formas de moverse, pues no puede usar la prótesis de manera permanente.



(No deje de leer: Sebastián Yatra habla sobre supuesto video íntimo filtrado).



“Todo tiene una solución, y aquello que como lo mío tal vez no lo tiene, con el tiempo se supera, se acepta y se saca adelante”, expresó la barranquillera.



La joven ha aprovechado la oportunidad para hablar sobre las discapacidades, las cuales toma con mucha responsabilidad. Gracias a su trabajo como Señorita Colombia, siente que puede poder contar su historia públicamente y dar voz a un tema del que usualmente no se habla.

