Daniel Sancho está a pocos días de completar dos meses en una cárcel de Tailandia a la espera del inicio del juicio por el asesinato del médico colombiano Edwin Arrieta. En medio de su detención, se conoció que el joven español previo al crimen estaba planeando casarse con su novia en Indonesia.

Ella se ha mantenido en silencio desde que el hijo de los actores Rodolfo Sancho y Silvia Bronchalo le confesó a la Policía el homicidio. En la prisión, acusado de asesinato premeditado, el joven le envío un mensaje: "No me va a esperar ni debe, que siga con su vida".

Las últimas informaciones, reveladas por medios españoles, indican que la mujer se llamaría Laura y podría ser testigo en el caso que investigan las autoridades tailandesas.

Por los datos divulgados sobre Laura, en redes sociales se han difundido imágenes dudosas de quién sería la pareja del confeso homicida, tanto así que en un video de la plataforma TikTok incluyeron erróneamente una foto de la presentadora colombiana Elianis Garrido.

"Mensaje urgente de Laura, la novia de Daniel Sancho. "Yo lo supe desde siempre", se lee en la portada del clip.

Al respecto, Garrido, exparticipante del reality Protagonistas de Nuestra Tele, desmintió con dureza las informaciones falsas y montajes que circulan en internet.

Montaje e información falsa sobre Elianis Garrido y Daniel Sancho. Foto: Redes sociales

Al ver mi imagen me han escrito cosas feísimas, como si yo en realidad fuera o hubiera sido pareja sentimental de este señor FACEBOOK

"Normalmente, no salgo a desmentir cosas del campo digital, pero en este momento sí me afecta", señaló en el programa Lo Sé Todo, donde labora.

"Personas que quizá no me conocen, europeas, al ver mi imagen me han buscado en TikTok y me han escrito cosas feísimas, como si yo en realidad fuera o hubiera sido pareja sentimental de este señor", añadió.

La barranquillera les hizo una invitación a los internautas a ser cautelosos con la información que comparten porque pueden estar afectando la imagen de otras personas. Además, les solicitó denunciar este tipo de cuentas que difunden información falsa.

Daniel Sancho y Edwin Arrieta. Foto: YouTube: Puro disfrute / Redes sociales

"No tengo nada que ver, no lo conozco, no me interesa conocerlo y nunca lo he visto", reiteró sobre Daniel Sancho.

¿Qué viene en el caso Daniel Sancho y Edwin Arrieta?

Sancho está en la cárcel de la isla tailadensa Koh Samui desde principios de agosto, cuando le confesó a la Policía haber agredido hasta la muerte y descuartizado a Arrieta, con quien fue visto previo a las fiestas de la Luna llena.

Edwin Arrieta y Daniel Sancho. Foto: Redes sociales / YouTube: Puro disfrute

El próximo 28 de octubre se cumple el plazo que tiene la Policía de Tailandia para entregar el informe de la investigación a la Fiscalía y precisar los móviles del crimen. Incluirán videos, imágenes, chats, testigos y otras pruebas —además de la confesión del joven— que comprometen a Sancho.

Una vez el informe esté en manos del fiscal, este lo revisará y podrá incluir otras pruebas antes de solicitarle al juez el inicio de las audiencias.

"El caso de Daniel Sancho es probable que se resuelva en unos 14 meses como máximo. Cuando en Tribunal decida, tendrá que cumplir la pena en Tailandia", sentenció el subdirector de la Policía de Tailandia, Surachate Hakparn, apodado como 'Big Joke', para el canal Telencinco.

"Les aviso: si Daniel Sancho va a los tribunales y niega todos los cargos, se enfrentará a la pena de muerte. Pero si se declara culpable, la sentencia será la cadena perpetua", añadió. La Fiscalía de Tailandia no se ha referido al tema.

La familia de Edwin Arrieta contrató firma de abogados en España y busca representación en Tailandia para los procesos judiciales que esperan.

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS