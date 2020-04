Tras salida de Coronell, Daniel Samper renuncia a Semana

Horas después de que se conociera este miércoles la salida de Daniel Coronell de la revista Semana, el también periodista Daniel Samper anunció en su cuenta de Twitter que decidió renunciar a su espacio de opinión en esta publicación.



"He tomado la decisión de renunciar a mi columna en revista Semana, la revista en que me formé como periodista y aprendí a ser libre, y cuyas últimas decisiones respeto, pero no comparto. Solo gratitud por ser mi casa durante tantos años, y gratitud infinita a los lectores", publicó Samper.

He tomado la decisión de renunciar a mi columna en @RevistaSemana, la revista en que me formé como periodista y aprendí a ser libre, y cuyas últimas decisiones respeto, pero no comparto. Solo gratitud por ser mi casa durante tantos años, y gratitud infinita a los lectores. — Daniel Samper Ospina (@DanielSamperO) April 1, 2020

Daniel Samper Ospina llevaba más de 10 años vinculado como columnista de opinión en Semana. En los últimos años, además, incursionó como 'youtuber', en su canal 'Hola, soy Danny', en donde suma más de 700 mil suscriptores.



En la tarde de este miércoles, Semana publicó en un comunicado la salida de Coronell. Minutos más tarde, el comunicador confirmó la noticia en sus redes sociales y aseguró que fue notificado de su salida por medio de un mensaje en el que le indicaron que fue por "disposiciones de la compañía".



"Después de 15 años de escribir en @RevistaSemana me envían este mensaje de WhatsApp. Agradezco a Publicaciones Semana por haberme soportado por tanto tiempo. Mi gratitud enorme a los lectores", escribió.



En reemplazo de Coronell estará Juan Ricardo Ortega, economista y analista que ha trabajado en la Dirección General de la Dian, los viceministerios de Comercio, Industria y Turismo; y de Finanzas y Crédito Público; la Secretaría de Hacienda de Bogotá y la dirección de Fogafin.



Hasta el momento, Publicaciones Semana no se ha pronunciado sobre la salida de Samper Ospina, ni quién quedará en su espacio de opinión dentro de la revista.



