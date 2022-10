La estrella de Harry Potter, Daniel Radcliffe, habló este 24 de octubre con la revista americana ‘Newsweek’, para hacerle promoción a su nueva película ‘Weird: The Al Yankovic Story’. El actor quien recientemente había revelado su lucha con la fama infantil, le confesó al medio que no quiere que sus futuros hijos pasen por eso.

Radcliffe saltó a la fama cuando tenía 11 años por su papel estelar en la franquicia de Harry Potter. Durante esa época, el actor solía emborracharse para lidiar con las presiones de ser una celebridad. A los 22 años, en el 2010, intentó dejar la bebida.



Según informes, en el 2012 lo echaron de un bar en Nueva York por beber en exceso y pelear. No fue hasta el 2013, que le dio una nueva oportunidad a estar sobrio y desde entonces no ha vuelto a tomar.



A ‘Newsweek’ le comentó que quisiera que sus hijos estuvieran vinculados con el cine, pero no con ser famosos.

“Quiero que mis hijos, si es que llegan a existir… me encantaría que estuvieran alrededor de diferentes sets de películas”, dijo el actor de 33 años.



Además, agregó: “Sería un sueño que puedan estar en un set y que me digan como ‘Dios, me encantaría estar en el departamento de arte. Me gustaría algo detrás de cámaras’. Parte de las películas pero no en actuación”.



“Aunque disfruto actuando, no querría la fama para mi hijo”, resaltó Radcliffe.



Continuando con su reflexión destacó el inconveniente de ser reconocido mundialmente, comentó: “Creo que si puedes estar en una situación en donde estás en un set de filmación sin necesariamente pensar, ‘esto va a ser algo importante en tu vida’ es fantástico”.



“Los sets de filmación son lugares excelentes. Creo que la mayoría de las veces es hermoso para los niños. Pero es el lado de la fama el que debería ser evitado a toda costa”, finalizó.

