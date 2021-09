El increíble parecido de Daniel Quintero y el árbitro de Colombia-Paraguay

En medio del manojo de sensaciones encontradas que dejó el empate a un gol entre Colombia y Paraguay también hubo espacio para el humor.



En esta oportunidad todo se dio gracias al árbitro brasileño Raphael Claus.

Y no: no es que durante el juego válido por las Eliminatorias al Mundial de Qatar 2022 el juez paulista haya producido risas por su labor impartiendo injusticia.

Por el contrario, sus decisiones fueron reconocidas como acertadas por la mayoría de periodistas deportivos.

El tema por el que Claus sigue siendo parte de la conversación de las redes en Colombia es por su increíble parecido físico con Daniel Quintero Calle, alcalde de Medellín . No en vano, el mandatario antioqueño aprovechó el protagonismo que tuvo el juez en el compromiso para sacar a relucir comentarios graciosos en su cuenta de Twitter.



(Le recomendamos: Estas fueron las intervenciones del VAR en Paraguay vs. Colombia).



El primer tuit con el cual Quintero aludió a su semejanza fue en el momento cumbre del árbitro en el partido de este domingo: la ‘no expulsión’ de Wilmar Barrios después de revisar el VAR en los últimos minutos del primer tiempo.



Vale recordar que el volante de la ‘tricolor’ se vio enfrascado en una polémica jugada con el delantero paraguayo Ángel Romero. En un primer momento, el juez brasileño le sacó la tarjeta roja directa, pero luego, apoyado en el sistema de videoasistencia, revirtió la medida y dejó tan solo una amarilla para el hombre del Zenit, de Rusia.



Mientras el país respiraba con alivio porque el colegiado dejaba a Colombia con sus once jugadores en campo, Quintero aprovechó para hacer honor a su jocosidad.



“Viendolo bien es solo roja para el de Paraguay”, escribió el gobernante con una foto de Claus revisando el VAR.

Viéndolo bien es sólo roja para el de Paraguay. pic.twitter.com/47uAgZHg9I — Daniel Quintero Calle (@QuinteroCalle) September 5, 2021

“Ahora dirán que es populismo quitarle la roja a Barrios”, añadió luego.



(Le puede interesar: Dávinson Sánchez fue desconvocado de la Selección Colombia).

Ahora dirán que es populismo quitarle la roja a Barrios. pic.twitter.com/0CkLXx4jnG — Daniel Quintero Calle (@QuinteroCalle) September 5, 2021

Más adelante, cuando el juez brasileño sancionó, de nuevo apoyado en el VAR, el penalti a favor de Colombia con el que la Selección empató, Quintero escribió su último apunte referencial.



“Gran árbitro”.

El mandatario ya había sido comparado con Raphael Claus en el encuentro que disputaron Colombia y Perú por el tercer puesto de la Copa América en julio de este año.



En ese entonces tan solo apuntó: “Afortunadamente el tipo pitó bien porque o si no me la montan”.



(Siga leyendo: Jean-Pierre Adams, ex futbolista del PSG, murió después de 39 años en coma).

Afortunadamente el tipo pitó bien porque o sino me la montan. 🤣 pic.twitter.com/Zb3lyc8nDX — Daniel Quintero Calle (@QuinteroCalle) July 10, 2021

Y aunque su parecido ya era algo comentado, como suele ser costumbre, volvió a ser epicentro de los creativos apuntes y memes de los internautas.

Viéndolo bien señor Alcalde... pic.twitter.com/HWunpMoljb — Geovanna Valencia (@Geovannella) September 6, 2021

Grande @QuinteroCalle, en semana alcalde de Medellín y los fines de semana pita partidos en las eliminatorias de Conmebol. pic.twitter.com/hp7sUaUe7M — Jose, no José. (@joseluisintilde) September 5, 2021

El multiverso de Quintero. pic.twitter.com/ngPvPnSGsS — Os Gordon (@osgordonarte) September 5, 2021

La Selección Colombia disputará su último partido de esta extraña ‘triple fecha eliminatoria’ en Barranquilla recibiendo a Chile, este jueves a las 6 p. m. Paraguay, por su parte, empezará su partido, media hora antes, contra Venezuela.

Más noticias

Brasil vs. Argentina, los puntos se definen en un clásico de escritorio

Paolo Guerrero se pierde el partido de Perú contra Brasil

Así titularon los medios del mundo la vergüenza del Brasil-Argentina

Tendencias EL TIEMPO