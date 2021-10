Daniel Quintero le dio su apoyo a J Balvin tras polémica con Residente

El alcalde de Medellín, Daniel Quintero, se sumó a la polémica que han suscitado los ‘enfrentamientos’ entre el artista colombiano J Balvin y el puertorriqueño Residente.



Balvin desató las discusiones la semana pasada luego de que se conocieran las nominaciones a los Latin Grammy. El cantante de reguetón afirmó que la academia no valora el género urbano e invitó a boicotear los premios que se llevarán a cabo en noviembre.



Su comentario generó múltiples críticas. Pero la más fuerte fue la del cantante Residente, quien publicó un video comparando la música de Balvin con un carrito de hot dogs.



“Tienes que entender José, es como si un carrito de 'hot dogs' se molestara y se en... porque no se puede ganar una estrella Michelín (...) Te explico, pa' que entiendas, tu música es como si fuera un carrito de 'hot dogs', que a mucha gente le puede gustar, pero cuando esa gente quiere comer bien, se va a un restaurante, y ese restaurante es el que se gana las estrellas Michelín", afirmó.



La discusión generó múltiples comentarios de apoyo y rechazo hacia ambos cantantes. Por ejemplo, artistas como Don Omar y Yotuel se unieron a las críticas a Balvin, mientras que otros personajes como Alejandra Azcárate le expresaron su apoyo al colombiano.



"Así se responde, con la gracia y elegancia de la cual carecen los enemigos. Grande”, escribió Azcárate.



Más recientemente, Daniel Quintero, alcalde de Medellín, se unió a los mensajes de apoyo al paisa.



Quintero escribió en su cuenta de Twitter que muchos países quisieran tener un artista como Balvin. “Quisieran mil países tener medio J Balvin”, fueron sus palabras exactas.



El mensaje del alcalde está acompañado de un fragmento de la canción ‘7 de mayo’, un tema de Balvin que el alcalde calificó como una de sus canciones favoritas del artista.



La canción dice: "...1985, 7 de mayo. De un barrio medio de Medallo, salió este gallo. Con el sudor en la frente, en las manos callos. Comprendí que sin raíces no salen tallos…”, dice el fragmento destacado por Quintero en su respaldo a Balvin.



Quisieran mil países tener medio Jbalvin.

Aquí les dejo una de mis favoritas:



"...1985, 7 de mayo,

De un barrio medio de Medallo, salió este gallo.

Con el sudor en la frente, en las manos callos.

Comprendí que sin raíces no salen tallos..."



7 De Mayo https://t.co/b2l3pppwWr pic.twitter.com/QdHw1FNdGW — Daniel Quintero Calle (@QuinteroCalle) October 3, 2021

Cabe mencionar que la polémica sigue encendida luego de que Residente le enviara un nuevo mensaje a Balvin. Esta vez las críticas del puertorriqueño surgieron luego de que el artista paisa aprovechara la polémica para sacar mercancía relacionada con los hot dogs.



En esta ocasión Residente dijo: "Dile a tu viejo que en vez de estar comparándote con el economista Peter Drucker, como si fueras un genio de la economía, te enseñe valores porque no todo en la vida es negocio y dinero. Es importante el dinero, hace falta, pero no todo es eso, cabrón. También existe la honestidad, la lealtad".



Y agregó: “Yo soy el mismo por las redes que frente tuyo, con mis mil errores, con mis impulsividades que me meten en problemas, pero por lo menos soy real, soy yo, soy honesto, soy una sola persona y no 20 personas distintas como tú".

