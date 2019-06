Daniel Coronell vuelve a la revista 'Semana' con su columna

Este martes, la revista 'Semana' anunció el regreso de Daniel Coronell como su columnista, después de que hace dos semanas el fundador de ese medio, Felipe López, decidiera cancelar la publicación del periodista.



Coronell le dijo a EL TIEMPO que había decidido "aceptar la amable invitación de Alejandro Santos (director de Semana) y María López (presidenta de Publicaciones Semana) para retomar la columna", que durante 15 años ha sido una de las más leídas en el país.

El regreso de @DCoronell es una gran noticia para @RevistaSemana, sus lectores y el periodismo independiente. ¡Bienvenido Daniel! — Alejandro Santos Rubino (@asantosrubino) 11 de junio de 2019

La revista señaló en su página web que la publicación de Coronell "continuará con total independencia, en las páginas de la revista. Los accionistas reiteraron su respeto por la autonomía editorial del director".



De hecho, la columna de Daniel Coronell aparece en la edición impresa de 'Semana' en sus primeras páginas.



(Le puede interesar: 'El periodismo deber ser un contrapoder, incluyendo el de los medios': Coronell)



El periodista aseguró que está evaluando realizar otra columna de opinión con un medio extranjero.



La salida de Coronell de 'Semana' se dio después de que el periodista le cuestionara a la revista en su publicación del domingo la supuesta decisión del medio de no publicar una investigación contra el comandante del Ejército, general Nicacio Martínez. Esa investigación, en esencia, fue la misma que después recogió el 'New York Times' y que tiene en una compleja situación a Martínez.



Según Coronell, la polémica directriz en la que el Comando del Ejército ordena duplicar resultados y varios testimonios de oficiales que se sentían, supuestamente, presionados para mostrar efectividad militar estaban en poder de la Revista, pero la publicación no se produjo tras una consulta con el exsecretario general de Presidencia Jorge Mario Eastman.



(Además: Felipe López habla de salida de Coronell de Semana, Coronell responde)



Sobre ese tema, Felipe López, en entrevista con María Isabel Rueda para EL TIEMPO, señaló la cancelación de la publicación se dio porque Coronell le indicó que insistiría en las próximas columnas sobre el tema de la publicación de 'The New York Times'.



"Eso me pareció inaceptable. Si su decisión era seguir poniendo en tela de juicio la credibilidad de la revista, lo lógico es que lo hiciera desde afuera", precisó López.



En respuesta a estas declaraciones, al día siguiente, Coronell le dijo a EL TIEMPO que la versión de López no era precisa y que el fundador de 'Semana' no le había ofrecido ninguna explicación sobre por qué no publicaron el tema de la directriz a las Fuerzas Militares.



Así mismo, hace una semana, Coronell publicó en 'The New York Times' una columna en la que explicaba que había sido despedido por "el derecho a preguntar".



(Le puede interesar: Daniel Coronell le responde a Felipe López, de ‘Semana’)



"En esta época, más que en cualquier otra de la historia, los medios están sometidos al escrutinio ciudadano. Deben explicar públicamente sus decisiones porque tienen implicaciones igualmente públicas. De verdad espero que Semana, que tiene un brillante historial periodístico, salga fortalecida", señaló Coronell.



ELTIEMPO.COM