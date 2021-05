Presentador mexicano denunciará a quienes especulen que es gay

En redes sociales mucho se ha especulado sobre la presunta homosexualidad del periodista y presentador de televisión mexicano Daniel Bisogno, reconocido por conducir el programa de entretenimiento ‘Ventaneando’ en el canal ‘Tv Azteca’.



Los rumores sobre su orientación sexual no son un tema nuevo en los programas de farándula y chismes dado que, en reiteradas ocasiones, se ha buscado la forma de confirmar que el actor es gay o bisexual.



Estas especulaciones se dieron luego de que Cristina Riva Palacio, su exesposa y la madre de su hija, le pidiera el divorcio después de 5 años de matrimonio.



Según la revista mexicana ‘TVNotas’, lo hizo al asumir que a él gustan tanto los hombres como las mujeres.



De acuerdo con el mismo portal, en junio de 2019 el presentador fue visto departiendo en un club gay en el centro de la Ciudad de México, luego de hacerse pública su separación.



En el mismo lugar, según los medios de entretenimiento, fue grabado mientras se besaba con otro hombre.



Hace poco, el tema volvió a salir a la luz pública debido a que en el programa de YouTube ‘Chisme No Like’, Elisa Beristain y Javier Ceriani afirmaron que, actualmente, Bisogno tenía un compañero sentimental y que, de hecho, hasta lo presume en redes sociales.



Ceriani aseguró que incluso el mexicano ha llevado a su “pareja” con su madre, lo que significaría que “finalmente ha dedicido mostrar al mundo completamente quien es y vivir su vida al máximo”. Seguido a esto, los presentadores aplaudieron que saliera del armario.



Sin embargo Daniel Bisogno volvió a negar estas afirmaciones, llegando al punto de anunciar que demandará a los programas que replican este tipo de comentarios sobre su sexualidad:

Buen día familia! Es increíble la falta denotas y de vergüenza de algunos medios y revistas de ínfima categoría, no atinan una por eso están al borde de la banca rota. Y con la demanda que les viene van a tener que cerrar. La verdad solo en @VentaneandoUno no lo olviden. — DANIEL BISOGNO (@DaniBisogno) May 14, 2021

