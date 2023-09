Daniel Arenas es un actor bumangués que se dio a conocer, por primera vez, en la edición del 2002 del programa ‘Protagonistas de Nuestra Tele’. Ha participado en reconocidas producciones nacionales, como ‘Los Reyes’ y ‘Nuevo rico, nuevo pobre’. Actualmente es conductor del programa matutino ‘Hoy Día’, de la cadena ‘Telemundo’.



A principios de este año, Arenas se vio envuelto en una polémica por darle un beso a su compañera de 'set', Adamari López, en plena transmisión.

Sucedió cuando sus compañeras empezaron a preguntarle, a él y a Adamari, ambos actores, cómo se daba un ‘beso de novela’. Daniel intentó explicarlo con palabras, pero, al ver que no quedaron satisfechas, decidió besar a su co-anfitriona para dar por terminado el tema.

El video causó revuelo en Colombia, pues los cibernautas especularon que el beso era una señal de infidelidad hacia la novia del actor: la exreina de belleza, Daniella Álvarez. Ya habían habladurías sobre una posible ruptura cuando Daniel, en el 2022, se fue a vivir a Miami, EE. UU., para volverse conductor.



Pocos días después del beso, Arenas publicó un video disculpándose con los televidentes y con su pareja por la mediática escena. “Resolví la situación de la manera equivocada (...), la forma de resolverlo era decir: ‘No, chicas, yo no tengo por qué besar a nadie’ (...), me equivoqué.”, dijo el actor en el clip.

Los rumores, no obstante, continuaron. A los curiosos les parecía extraño que ni Daniella ni Daniel volvieran a subir fotos juntos, así que se continuó hablando de una ruptura, a pesar de que la ex señorita Colombia, en una entrevista con ‘Farándula News’, aclarara que no habían terminado, y que, simplemente, hay cosas de la vida privada que deben quedarse ahí.

Daniel Arenas habla sobre la infidelidad: 'He sido una persona seria'

Pues esta semana, en ‘Hoy Día’, Daniel habló sobre la creencia de que todos los actores son infieles, y aprovechó para dar su posición al respecto: “Para ser infiel no se necesita tener ninguna profesión, el que le quiere faltar respeto a su pareja, lo hace”.



Le preguntaron cómo manejaba la situación con sus parejas, a lo que él respondió que se consideraba una persona muy respetuosa y que tenía los límites claros.



“En mi profesión, desafortunadamente, hay muchas personas que no separan la realidad de la ficción, y cuando están trabajando se dejan llevar por la caricia, por el toque toque (...). Yo, en mis 25 años de carrera, he sido una persona tan seria, que salgo de trabajar y me desligo totalmente de eso”, aclaró Arenas.

También agregó que, para saber la respuesta exacta a cómo lo ha manejado con sus parejas, deberían preguntarle a ellas cómo se sintieron. En conclusión, todo parece indicar que la situación del beso se resolvió en privado.

