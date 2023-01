Daniela Álvarez y Daniel Arenas son una de las parejas más queridas y estables de la farándula colombiana. La relación de los famosos es admirada por varios de sus seguidores por su complicidad, ternura y constantes muestras de amor en sus redes sociales.

Sin embargo, en las últimas horas Daniel Arenas ha sido bastante criticado por sus seguidores pues en el programa ‘Hoy día’ de ‘Telemundo’ sorprendió al darle un beso a su compañera en vivo.



En los últimos días, el recordado participante de “Protagonistas de Novelas”, había anunciado en sus redes sociales que iba a ser el presentador del matutino en Estados Unidos, en donde compartirá el estudio junto a Adamari López, Penélope Menchaca, Andrea Meza y ‘Chiky Bombom’.



En su primera emisión, el actor no pudo ocultar su felicidad y confesó que esté siempre había sido su trabajo soñado, el cual había deseado desde hace mucho tiempo y expresó:



"(Estoy) muy feliz, muy feliz, hay cosas que son como por merecimiento en la vida. Yo pienso que es algo que no me esperaba. El año pasado yo estaba como pidiéndole a Dios un camino nuevo, una oportunidad nueva, crecimiento y nunca me esperé que me llamaran para ser conductor de un programa tan espectacular como Hoy Día, con unas compañeras también tan hermosas (…) y hoy en día se materializó, se cristalizó, entonces yo estoy muy feliz", expresó en ‘Telemundo’.



(No deje de leer: Las respuestas a Piqué en instagram: 'Te guste o no, tus hijos son Mebarak').

Sin embargo, más adelante en el programa los presentadores empezaron a debatir sobre los besos que se habían dado dos participantes en el programa de la cadena hispana ‘La casa de los famosos’ por un juego.



En medio de la conversación, quisieron poner a prueba a Daniel y Adamari y les pidieron que demostraran cómo era realmente un beso entre actores. Al principio, Arenas no entendía muy bien la situación, pero luego se animó a hacerlo y se abalanzó sobre su compañera quien también accedió al beso.



(Le puede interesar: El colombiano que ha estado tres veces en la cárcel por llamarse como narco).

Esto ocasionó, que las copresentadoras del programa se sorprendieran y gritaran emocionadas. Asimismo, los internautas no han dudado en comentar sobre esta situación.



“Calma calma todo es parte del show es actor... ay, no hay sentimientos...”, “Pero ese beso no es nada, he visto besos más apasionados de personas a sus perros”, “¿Y ahí no es falta de respeto? Cuando él tiene una novia ya bueno entonces no se queje cuando le bajen a los “novios” el pez cae por su propia boca”, “Daniel es un caballero, el solo hecho que está al lado de Daniela por Amor sin importarle que perdió una pierna, para mí es un ser humano muy especial”, se lee en los comentarios.

DANIELA LARRARTE ASAAD

Redacción Tendencias

Más noticias

Paula Durán: próximo sábado serán sus exequias y sus cenizas viajarán a Colombia

Mujer encuentra la lista de deseos de su difunto padre y decide completarla

¿De qué murió salsero Héctor Rey de ‘Te propongo’ en Puerto Rico?

Shakira habría pedido a sus hijos que no llamen abuela a la mamá de Piqué