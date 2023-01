El actor y ahora presentador Daniel Arenas en los últimos días sorprendió a sus seguidores al afirmar que haría parte del matutino ‘Hoy Día’ de ‘Televisa’. Sin embargo, su entrada al programa se vio manchada por las críticas, ya que en una transmisión beso a su compañera Adamari López.

Arenas actualmente está en una relación con la ex señorita Colombia, Daniella Álvarez. Por lo que sus seguidores no dudaron en comentar qué les parecía una falta de respeto que teniendo novia besara a otra mujer.



En un principio, el actor se había mantenido callado, pero recientemente hizo una trasmisión en vivo en su cuenta de Instagram y pidió disculpas públicas a su novia por el beso en televisión.



“Debo decir que en ese momento me desconocí y se lo decía a mis papás, a mi gente cercana, ni en la peor de las situaciones yo lo hubiera hecho, ni borracho, ni drogado, ni con una pistola en la cabeza, ni obligado, no, yo soy una persona que siempre ha defendido mucho sus convicciones, ha defendido mucho su manera de pensar. Ese día me equivoqué, ese día obré mal”, confesó el actor.



Asimismo, agregó: “Me disculpo con mi pareja porque no es justo para ella verme a mí en una posición de presentador dándole así sea un pico a alguien, entonces me disculpo porque me equivoqué”.



Después, el actor dejó en claro que no tiene un romance con su compañera y que solo siente admiración por ella, al igual que por sus otras compañeras.



“Creo que es importante decirlo que somos humanos y nos podemos equivocar. Ahora, ni hice un pecado, ni tengo un romance con nadie. Quiero dejar claro esto aquí, como dije lo digo ahorita no lo vuelvo a hablar nunca, porque es un tema que no quiero volver a hablar”, contó.



Luego dedicó gran parte de su trasmisión para hablar de este nuevo reto profesional en su carrera y también comentó que pasará con su carrera actoral, la cual ha estado en pausa desde el 2021 ya que quería dedicarse a hacer otros proyectos.



"Trabajé con gente maravillosa, toda la experiencia fue inolvidable y no me resta más que dar las gracias...no quisiera decir "salgo" o "me voy" porque yo en ningún momento estoy cerrando ninguna puerta, porque creo que afortunadamente nunca hubo nada negativo, al contrario, pero ahora no estoy trabajando con ellos", comentó.



Además, para terminar su video le agradeció a los medios nacionales e internacionales por darle la oportunidad de trabajar en diferentes proyectos, los cuales han marcado su carrera y han hecho que esta crezca.

DANIELA LARRARTE ASAAD

Redacción Tendencias

