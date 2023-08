El actor Daniel Arenas y presentador del programa matutino 'Hoy Día' transmitido por 'Telemundo', habló de su fe y la experiencia que tuvo con la Virgen de Guadalupe, al afirmar que en una ocasión ella se le apareció.



El colombiano afirmó que a pesar de su cercanía con Dios, no conoció a la 'Morenita' hasta que llegó a México en 2012, donde ha vivido desde entonces.

El artista recordado por su papel de Santi Iriarte en 'Los Reyes', no dudó en manifestar al aire sus convicciones cristianas, ya que dice que se siente feliz y en paz con los suyos, debido a la cercanía que tiene con el Señor.



“Les quiero confesar esto: Lo que más me hace feliz es mi relación con Dios. ¿Por qué? Porque a partir de eso yo soy feliz en todos los aspectos de mi vida (...) Por eso yo también creo fielmente en la Virgencita, me ha concedido tantas cosas. Gracias a la fidelidad, el agradecimiento y la fe intacta que tengo por ella, mi relación con Dios es más fuerte”, señaló el Arenas durante la emisión.



Por ello, le reveló a sus compañeros de set que hace un tiempo, cuando estaba en una cafetería sintió que ella se le apareció. En las imágenes compartidas durante el programa, se ve un recibo de pago con una gran mancha que tiene una forma similar a la postura superior de la Virgen.



“Esto es una cosa espectacular que me pasó hace algunos años y es que la Virgencita se me apareció en un recibo de una cafetería muy conocida a la que fui. Guarde las cosas en el maletín, venía de hacer teatro. Cuando llegué a mi casa, me encontré con su imagen y desde ahí no me abandona”, expresó el artista.

Según el actor, la 'Morenita' se le apareció en un recibo de pago de un establecimiento. Foto: Captura de pantalla: canal 'Telemundo'

Aunque el bumangués ha sido criticado en algunas ocasiones por hablar de sus creencias de manera fervorosa en la pantalla chica, este concluyó que no teme expresar sus sentimientos con respecto a su espiritualidad.



“A mí no me da pena hablar de esto y menos en televisión (...) Y cada que tenga oportunidad de hablar de Dios, de Jesús, del Espíritu Santo, de la Virgencita, lo voy a hacer, porque lo llevó en mi vida y sencillamente mi vida es mejor gracias a ellos”, expresó para finalizar su participación en el programa.





NATHALIA GÓMEZ PARRA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

