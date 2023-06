Desde que debutó en ‘Protagonistas de Nuestra Tele’, Daniel Arenas se ha mantenido vigente en el radar de los seguidores y medios de comunicación. Algunas veces de la mano de sus proyectos actorales y, en otras oportunidades, gracias a la relación que sostiene con Daniela Álvarez.

Recientemente, lo que se robó todas las miradas de los fanáticos fue un “preocupante” mensaje que el actor colombiano compartió ante los más de dos millones de seguidores que posee en su cuenta de Instagram, en la que deja al descubierto detalles de su vida profesional y personal.

“Señales de que eres un alma antigua: te has sentido incomprendido siempre, puedes sentir la energía de lugares o personas, te rodeas de cada vez menor número de personas, no te generan comodidad los lugares donde hay afluencia masiva de personas, sientes un anhelo de volver a casa”, dice inicialmente el video compartido por Arenas.



El metraje, que dura unos cuantos minutos, continúa enumerando señales: “Eres muy sensible y sientes empatía por los procesos ajenos, la música o algún tipo de arte te conecta profundamente, sabes que no estamos solos y que hay algo más allá”.

La publicación reposteada de Arenas prendió las alarmas entre los usuarios, especialmente después de que a la luz salieran rumores de una posible separación con la modelo y presentadora colombiana Daniela Álvarez, con quien no se le ha visto últimamente.



La pareja volvió a estar en la mira hace tan solo unos cuantos días atrás, cuando el actor no apareció en las fotografías que compartió Álvarez por motivo de su cumpleaños número 35. Aunque se le vio acompañada de muchos allegados y amigos, el gran ausente del festejo fue Arenas, quien tampoco se pronunció al respecto en sus redes sociales.



Las celebridades sembraron dudas luego de abstenerse de publicar imágenes juntos, enviar románticos mensajes y derrochar amor en redes sociales, tal y como lo hacían al inicio de la relación.

Daniela Álvarez y Daniel Arenas son una de las parejas más queridas de la farándula colombiana. Foto: Instagram @danarenas

Hace unas semanas, Daniella Álvarez fue cuestionada por ‘Lo sé todo’ respecto de su romance con el presentador colombiano. Ante la pregunta de si seguían juntos, la ex reina de belleza contestó: “Sí, claro”.



“Cada quien decide si quiere mostrar su relación o si no la quiere mostrar, si la quiere compartir, si no la quiere compartir, y eso es muy respetable, por eso cada quien maneja las redes como quiere, cada quien muestra lo que quiere mostrar y bueno, es la manera en como hay que vivirlo, respetando también las prioridades del otro y las de uno”, añadió Álvarez en su momento.



Actualmente, Arenas es presentador del programa ‘Hoy Día’ y pasa gran parte de su tiempo en Miami, Estados Unidos. Al parecer, se la lleva muy bien con sus compañeros de set Frederik Oldenburg, Andrea Meza, Penélope Menchaca y Chiki Bombom.

Daniela Álvarez: ¡una mujer valiente!

