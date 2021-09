Ellas son las famosas que habrían tenido algún romance con Daniel Arenas

Esta semana se confirmaron los rumores del noviazgo entre el actor colombiano Daniel Arenas y la exseñorita Colombia y presentadora Daniella Álvarez.



El hombre, quien ha estado en producciones como 'La gata', 'Corazón indomable', 'Los Reyes', 'Nuevo rico, nuevo pobre' y 'Doña Bella', es un galán de telenovelas. De forma pública, Arenas, de 42 años, ha mostrado a sus parejas en redes sociales. Estas son algunas de las mujeres que le han robado el corazón:

Carolina Cruz

La presentadora de Día a Día estuvo con Arenas durante varios años. Terminaron en el año 2008. En su momento, Carolina Cruz dijo que "no hay personas que no sean para uno, sino que llegan en el momento que no es o se encuentra uno en la vida en un momento que no es".



Laura Carmine

Hace diez años, se rumoró en redes sociales que la actriz de Puerto Rico Laura Carmine había tenido una relación con el colombiano. No obstante, ella aseguró que solo eran muy buenos amigos y compartían un círculo social cercano.

Estrella Martin

Varios medios de farándula internacional, como Hola y Tv y novelas, aseguraron que Daniel Arenas y la actriz española Estrella Martin estuvieron saliendo durante un tiempo. Sin embargo, el colombiano dijo que solo eran amigos.

Daniella Álvarez

El propio Daniel Arenas confirmó la relación con la ex señorita Colombia y expresentadora del programa 'Desafío The Box'. Durante varias semanas se estuvo comentando el romance hasta que en una entrevista para un programa mexicano, él aclaró los rumores.

