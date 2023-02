Durante las últimas semanas, la relación de Daniel Arenas y Daniella Álvarez ha estado en la mira de todos los seguidores por una insólita razón: pasaron de profesar amor en las redes sociales a estar envueltos en una polémica, luego de que el presentador besase a otra mujer en vivo.



El controvertido beso se dio hace unas pocas semanas, durante el debut de Arenas como presentador del programa matutino ‘Hoy Día’. Todo era felicidad, risas y complicidad, hasta que una osada petición por parte de sus compañeras de set puso a prueba el profesionalismo del también actor.

En medio de una conversación que giraba en torno a una escena del programa ‘La casa de los famosos’, los conductores pidieron a Daniel Arenas y a Adamari López -quien también tiene una amplia trayectoria en la pantalla chica- que demostraran cómo era en realidad un beso entre actores.



Aunque la petición tomó por sorpresa al exprotagonista de novela, al final terminó por acceder y abalanzarse sobre López, quien también cedió ante el tierno beso. En el fondo, los gritos de euforia de sus compañeros de set acompañaron la escena, que no tardó en traspasar la pantalla, llegar a redes sociales y causar revuelo entre los seguidores de la pareja que conforma Arenas con la exseñorita Colombia Daniella Álvarez.

(Lea también: ¿Daniela Álvarez y Daniel Arenas terminaron? Hay rumores de posible separación).

Fue tal la conmoción por parte de los fanáticos que el actor no solo salió a referirse al tema públicamente -a través de su cuenta de Instagram-, sino que también se disculpó por su comportamiento: “Yo actué mal, yo obré mal, resolví la situación de una manera equivocada. No estaba yo en un personaje, ni en una novela”.



Sus disculpas tampoco dejaron por fuera a su pareja, Daniella Álvarez. Ante la cámara, Arenas mostró arrepentimiento por lo sucedido y, además, aclaró que lo único que siente por Adamari es cariño y admiración, mas no un interés romántico como insinuaron los usuarios.

(Siga leyendo: Daniel Arenas se disculpó públicamente por haber besado a Adamari López).

“Me disculpo con mi pareja porque no es justo para ella verme a mí en una posición de presentador dándole así sea un pico a alguien, entonces, me disculpó porque me equivoqué como ser humano y creo que es importante decirlo, que somos seres humanos y nos podemos equivocar (...) Ahora, ni hice un pecado, ni tengo un romance con nadie”, señaló Arenas en su cuenta de Instagram el pasado 29 de enero.

¿Terminaron? Daniel Arenas aclara rumores



Luego de que Daniel Arenas protagonizara un beso con Adamaris López, los rumores con respecto a una separación con Daniella Álvarez no han dejado de surgir. Todo lo contrario, cada vez han ido tomando más fuerza.



El programa 'Lo sé todo' mencionó que Daniela estaría bastante molesta con la situación y no habría logrado perdonar a Daniel. Como si fuera poco, añadió que la pareja estaría "bastante distanciada", aunque no se argumentó si esta especulación hace referencia al beso de Daniel y su compañera de set o, si por el contrario, se trata de un asunto de agendas personales.

Facebook Twitter Linkedin

El actor y la exreina conforman una de las parejas más famosas de la farándula nacional. Foto: Instagram: @danielaalvareztv

(De interés: Daniel Arenas, novio de Daniela Álvarez, besó a su compañera de tv en vivo).

En medio de la tormenta mediática que desató el comportamiento del actor, la cuenta de Instagram del programa ‘Hoy Día’ publicó un video que pondría fin a todos los rumores de separación de la pareja, que es admirada por su complicidad, ternura y muestras de afecto. En el clip, Arenas responde a la pregunta: “¿Quién es el amor de tu vida?”.



“En este momento mi pareja actual es a quien amo, a quien quiero, a quien apoyo y a quien considero mi compañera de vida”, respondió el ahora presentador, sin mencionar explícitamente el nombre de Daniella.



Además, dejó al descubierto que entre sus planes se encuentra ser padre, pues desea dejar un legado a través de ellos.

Hasta el momento, Álvarez no se ha pronunciado con respecto a las especulaciones, pero sí se le vio en los últimos días disfrutando del Carnaval de Barranquilla.

Más noticias en EL TIEMPO

'Él tenía preservativos y no los usó': mujer que dice tener hija con Anuel

Joven fue al médico por dolor menstrual y descubrió que tenía cáncer de ovario

Sophie Lloyd, la mujer con la que Machine Gun Kelly le habría sido infiel a Fox

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO