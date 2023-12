Dani Flow revela cómo reaccionó su esposa cuando le propuso que compartieran novia

El destacado reggeatonero, Dani Flow, originario de Irapuato, Guanajuato, ha estado en el ojo del huracán no solo por su música, sino también por la controvertida relación poliamorosa que mantiene con su esposa y su novia.



En una reciente entrevista en el podcast de Gusgri, el cantante compartió los detalles sobre cómo surgió esta relación y el impacto que ha tenido en sus vidas.

Dani Flow, conocido por su reciente colaboración con Bellakath en 'Reggeaton Champagne', reveló que la idea de incorporar a una tercera persona en su relación surgió de él, pero con el pleno consentimiento de su esposa.



En un principio, su esposa no comprendía por qué una persona ajena a la pareja debía involucrarse en su relación, lo que llevó al cantante a buscar la ayuda de un psicólogo.



(Lea más: Mackenzie Phillips habló de la relación incestuosa que tuvo con su papá John Phillips).

"Te voy a decir de dónde sale. Llegó un momento en el que yo estaba saliendo mucho de casa, y mi esposa se quedaba sola, lo que le causaba incomodidad. Yo soy muy familiar y no espero a que los problemas se agraven, así que pensé que tener a otra persona podría ayudar a cubrirme", explicó el cantante.



En el episodio del podcast, que ha acumulado más de 828 mil visualizaciones en YouTube, Dani Flow también compartió cómo él y su esposa conocieron a su novia en una fiesta y cómo decidieron darle una oportunidad.

¿Cómo reaccionó la esposa de Dani Flow a la propuesta?

"Aquella noche nos llevamos muy bien, pero eso no significaba que mi esposa iba a decir que ella debía ser nuestra novia", aclaró.



(Además: Julia Roberts reflexiona sobre la muerte de su exnovio Matthew Perry: 'Es desgarrador').



Sin embargo, la esposa de Dani Flow no reaccionó de manera positiva inicialmente a la propuesta de una relación poliamorosa, expresando que no se sentía lista para llevar adelante una relación de este tipo.



"Fue entonces cuando decidimos buscar la ayuda de un psicólogo. Después de varias sesiones, el psicólogo nos dijo que, aunque había atracción entre todas las partes, nadie estaba siendo feliz en conjunto", relató el cantante.

Dani Flow, famoso por su tema 'Qué Rollito Primavera', compartió que una vez que se dio cuenta de que esta dinámica no estaba funcionando como esperaba, su esposa se acercó a él para expresar su disposición a intentarlo nuevamente.



"Ella me dijo que uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde, y desde entonces los tres hemos estado trabajando juntos en contra de lo convencional", agregó.



(Más: Video: aplauden a mujer por 'dar el primer paso' e invitar a salir a un hombre).

El reggeatonero también describió las personalidades de ambas mujeres en su vida, destacando la ternura y la 'angelicalidad' de su esposa de 27 años, mientras que su novia, de 18 años, es todo lo opuesto.



"Quiero que la gente conozca a ambas y les caigan bien a las dos. Incluso estamos considerando la idea de un podcast protagonizado por ellas dos", concluyó Dani Flow.

Más noticias

*Este contenido fue reescrito con la asistencia de una inteligencia artificial y contó con la información de EL UNIVERSAL y contó con la revisión de un periodista y un editor.



- EL UNIVERSAL (GDA) EL TIEMPO