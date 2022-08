El divorcio entre Gerard Piqué y Shakira no para de sorprender. Desde que se anunció su inminente separación, los rumores sobre una supuesta infidelidad han estado bajo la mira de los medios de comunicación internacionales y las redes sociales.



Y es que, a unas pocas semanas de hacerse público el lío legal, el central del FC Barcelona ya se veía compartiendo tiempo de calidad con su nueva pareja sentimental, una española de nombre Clara Chía Martí, de quien, se dice, trabaja en una de las empresas del catalán, por lo que se especula que ya mantenían un vínculo desde antes de la polémica con la barranquillera.

Miles de internautas y periodistas de entretenimiento se pusieron en la tarea de buscar datos sobre la nueva novia del futbolista, por lo que cotejaron las fotos que se tenían sobre esta mujer en internet y se encontraron con el perfil de Dani Fae, una modelo estadounidense de contenido para adultos, a quien empezaron a confundir con la española.



El inició del malentendido no se tiene muy claro dónde pudo haberse originado; no obstante, se han utilizado las fotografías de esta creadora de contenido para aumentar los roces entre Shakira y Piqué por medio de montajes.



Dani Fae esclarece la situación

Ante la oleada de críticas y malos comentarios que ha recibido Dani Fae en sus diferentes plataformas digitales, ha decidido salir a ponerle punto final a la situación a través de una seguidilla de videos que publicó en su perfil personal de Tik Tok, dónde cuenta con algo más de 18 mil seguidores.

Ella resaltó que se siente difamada por las fotografías que fueron tomadas sin su consentimiento para crear controversia en el dilema entre Shakira y Piqué. Algunas cuentas que se presentaban con el nombre de Clara Chía Martí, muestran imágenes viejas de la estadounidense y, como si fuera poco, una considerable suma de seguidores.



En uno de sus publicaciones aclarando la situación, mencionó el mediático video en el que salía una de sus instantáneas con música de fondo de ‘Te Felicito’, canción de la colombiana con Raw Alejandro. Un hecho que causó gran revuelo internacional, pero que en realidad era producto de una fake new.



“Hola a todos, soy yo la falsa Clara Chía, estoy segura que todos han visto este video, en el que supuestamente estoy bailando la canción de Shakira ‘Te Felicito’ para burlarme de ella o algo por el estilo, ¿cierto?”, aclaró la modelo.



“Estas fotos son mías, las publiqué en Instagram en abril del 2021, pero les aseguro que no estoy bailando música de Shakira, si pudiera grabar un video así les mostraría, pero no estoy segura de como hacer eso (...) Aquí hay más pruebas de que estas fotos son del 23 de abril del 2021”, agregó.



Pidió ayuda a la comunidad digital para que se termine con el mal entendido, pues ha sido una dinámica que la ha venido afectando con el paso del tiempo, además hizo un llamado a los usuarios de internet para que tengan un uso de las plataformas más responsable.



“Obviamente no quiero causar ningún daño a la reina ( Shakira), pero estoy en fuego cruzado, pero en este punto solo espero que esto le abra los ojos a las personas de que las redes sociales son 99% mentira, si acaso no lo sabían'', concluyó.



