En el marco de la celebración del cumpleaños de Mauricio Gómez, más conocido en redes sociales como ‘La Liendra’, el pasado 17 de junio, se empezó a especular sobre el posible embarazo de Dani Duke, pareja del creador de contenido, luego de que en las fotos del evento se pudiera ver el vientre de la 'youtuber' un tanto pronunciado.



(Siga leyendo: Pipe Bueno recordó un penoso momento durante grabación de 'Siempre fui yo').

Esto inevitablemente generó una serie de especulaciones entre los internautas que comenzaron a preguntarle a la pareja de influenciadores sobre las posibilidades de que estuvieran esperando a su primer bebé.

¡Felicitaciones, estás en embarazo! ¡Por una foto que usted montó! FACEBOOK

TWITTER

Los cuestionamientos de sus seguidores no calaron para nada bien en la paisa, quien decidió responder a través de las historias de su cuenta de Instagram enviando un fuerte mensaje a su novio en la tarde de este martes 21 de junio.



“¡Felicitaciones, estás en embarazo! ¡Por una foto que usted montó!”, fue la primera precisión de la 'youtuber' de 29 años.



(Además: ‘Todo se derrumbó’: novias descubren que serían hermanas tras años juntas)



Posteriormente, ella mencionó que su barriga lucía de tal manera porque al momento de la captura de la instantánea ella respiró. “Ahora sí le importa cómo salgo, subiéndome con panza en sus fotos, ¡ahora no puedo respirar pues! En ese momento de esa foto yo respiré y se me salió esa panza”.



“De todas las fotos lindas que tenemos usted decidió poner esa, donde se me ve esa panza”, concluyó de forma irónica.

Facebook Twitter Linkedin

Foto por la cual internautas especularon el posible embarazo de Dani Duke. Foto: Instagram: @la_liendraa

Dani Duke promete vengarse de la 'Liendra'

Para dar por terminada a la discusión de su falso embarazo, ella le prometió vengarse a su pareja por subir esa foto: “Le voy a tomar una foto donde se vea bien feo, definitivamente yo duermo con el enemigo (...) espere y verá porque la gente me está diciendo embarazada”, concluyó riendo.



Mauricio, quien tomó los reclamos de su pareja de manera jocosa, respondió diciendo: "Diga la verdad, usted sí está embarazada". A lo que 'Duke' replicó con un gesto de seriedad y siguiendo con la conversación.



De igual forma, todo quedó en un mal entendido y ambos influenciadores siguieron pasando sus vacaciones en Europa, junto a sus amigos.



(También: Filtran video de Cara Delevingne besándose con Amber Heard en casa de Depp).

Más noticias

Con emotivo video Jennifer López felicitó a Ben Affleck en el día del padre

‘Todo se derrumbó’: novias descubren que serían hermanas tras años juntas

Esposa de participante del 'Factor X' murió en el día de su matrimonio

Tendencias EL TIEMPO