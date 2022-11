La creadora de contenido Dani Duke le contó a sus seguidores que la noche de este martes 1 de noviembre fue una de la más horrible de su vida. Y es que la paisa relató que fue víctima de un robo en su propia casa.



A través de sus historias de Instagram, red social en la que acumula cuatro millones de seguidores, confesó que esta experiencia fue bastante traumática y que ya está en manos de la Policía Nacional y la Sijín.

“Ayer entraron a robar a mi casa, mientras yo estaba en mi casa. Pero dentro de lo malo hay varias cosas positivas (…) Cosas positivas, gracias a Dios no estaba sola. Gracias a Dios las cámaras de seguridad captaron el rostro de la persona que entró. No voy a hablar mucho de este tema porque no quiero entorpecer el proceso, que está llevando ya la Sijín y la Policía”, contó.



Además, la paisa agradeció a las autoridades porque han estado muy pendientes de ella y el caso. “Otro punto positivo, es que gracias a Dios tuve un buen acompañamiento de parte de la Policía Nacional, de la Sijín. La verdad Excelente servicio”, agregó.



La influenciadora también comentó que está bastante asustada y que gracias a Dios no estuvo sola al momento del robo.



La influenciadora también comentó que está bastante asustada y que gracias a Dios no estuvo sola al momento del robo.



“Yo siento que Dios me protegió en el sentido de que estaba con mi fotógrafo, y él nunca se queda hasta tan tarde editando y pues no sé si esa persona se dio cuenta que yo estaba acompañada, pero las cosas pudieron haber sido claramente peor”, expresó.

También, comentó que los ladrones solo se llevaron cosas materiales y que ella se encuentra bien. Asimismo, confesó que va a reforzar su seguridad ya que estaba bastante asustada.



“Estamos vivos qué es lo importante. Ay Dios, la peor noche. Gloria a Dios solo se llevaron cosas materiales. Esto es una alerta y un llamado a las autoridades de la unidad, a reforzar toda la seguridad mía, personal, en mi casa. Quedé tan asustada que hasta personas de seguridad ya quiero contratar, que estén conmigo las 24 horas”, comentó.



Por último, la paisa expresó su rabia por las personas que creen que pueden entrar a su casa y quitarle sus cosas.



Por último, la paisa expresó su rabia por las personas que creen que pueden entrar a su casa y quitarle sus cosas. “Da mucha rabia que alguien se sienta con el derecho de entrar a tu casa, a tu intimidad y llevarse cosas que no le pertenecen”, concluyó.

