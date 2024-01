Dani Duke reveló detalles sobre el viaje de 'La Liendra' a los Andes Chilenos

Mauricio Gómez, más conocido como ‘La Liendra’, decidió sumarse a los miles de visitantes del Valle de las lágrimas, lugar donde sucedió la Tragedia de Los Andes.



El suceso que se dio un 13 de octubre de 1972, cuando un avión de la fuerza aérea uruguaya, se estrelló con un equipo de rugby en la cordillera de Los Andes y cuyos sobrevivientes estuvieron 72 días sufriendo las inclemencias del clima y en algunos las heridas que les causó el accidente.

Este lugar ha tomado fuerza, en las últimas semanas, por la película ‘La sociedad de la nieve’, de la plataforma de streaming Netflix que relata, de manera diferente, lo que tuvieron que pasar los sobrevivientes del siniestro.



Pues Dani Duke, la novia de 'La Liendra', se encuentra algo preocupada porque él no se ha comunicado con ella desde que emprendió el viaje, no obstante, pidió en redes sociales que no se alarmaran ni presentaran noticias amarillistas sobre esto, ya que esta situación se da porque no hay buena señal de comunicación en la zona.



“Les cuento que aún no he podido hablar con Mauricio, pero no se me preocupen, he leído noticias súper amarillistas como que: "Mauricio está desaparecido en la cordillera de los Andes" y la gente se preocupa porque no se contextualiza”.



(Lea más: Impactante: así luce el lugar de la tragedia de los Andes, de ‘La sociedad de la nieve’)



La excursión del grupo en el que va el creador del contenido hacia el lugar donde se estrelló el avión empezaba el pasado viernes 26 de enero y finalizará el lunes 29 de enero, por lo que Duke afirmó que seguramente ese día 'La Liendra' estará comunicándose con ella.



"Si todo está saliendo como él lo tenía planeado, tendremos noticias de él el lunes. (...) Mandémosle la mejor energía, mandémosle fuerzas para que pueda lograr esa expedición y lo logre súper bien y que tenga la mejor experiencia del planeta”., señaló Dani Duke.

Lo que sí afirmó la también influencer es que le preocupaba un poco el estado físico de la liendra, pues este no es muy activo y la travesía es difícil, además de la altura del lugar.



Así mismo, manifestó que el tampoco pudo comprar el saco para dormir en el lugar y que espera con ansias todas las historias que va a traer de esta experiencia.



(Lea más: 'La sociedad de la nieve': director reveló detalles del rodaje de dos escenas icónicas)



“Ya no veo la hora de tener noticias de él y que nos cuente todo lo que le pasó porque a Mauricio le pasa de todo, o sea, mi novio es un reality andante, entonces estoy ansiosa por todas esas historias que nos va a contar cuando llegue”, puntualizó Duke en sus historias de Instagram.

@econews.es "Me da pena verla desposeída de nieve" 👨‍🦳💬 ⭕ Eduardo Strauch, uno de los sobrevivientes de la tragedia de Los Andes, habla sobre el cambio climático y el calentamiento global. Fuente: @cnn @cnnee ♬ sonido original - EcoNews en Español

LUZ ANGELA DOMÍNGUEZ CORAL

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias

El dilema que enfrentó Enzo Vogrincic durante el rodaje de 'La Sociedad de la Nieve'

Esquiador 'encuentra' avión de 'La Sociedad de la Nieve' y causa polémica en TikTok

'La sociedad de la nieve': ¿cómo nació el nuevo fenómeno de Netflix?