‘La Liendra’ y Dani Duke llevan más de un año juntos. La pareja empezó su relación a finales de 2020 y se mantiene como uno de los noviazgos más estables entre los influencers colombianos.



Los dos suelen publicar constantemente contenido sobre su romance. Mauricio Gómez, mejor conocido como ‘La Liendra’, ha mostrado detalles de su vida en pareja en su cuenta de Instagram.



Ahora el creador de contenido publicó un curioso video contando una anécdota con Dani Duke. La mujer habría despertado molesta tras soñar que su novio le era infiel con otras mujeres.



Al influencer le resultó gracioso, por lo que decidió compartirlo con sus seguidores. En la grabación aparece ‘La Liendra’ hablando por teléfono, en altavoz, con Duque.



"Mi novia me está llamando. Soñó que yo estaba con otra y está brava”, empezó diciendo ‘La Liendra’.



En la llamada se escucha la voz de la mujer, visiblemente molesta, reclamándole a su pareja. Incluso relató cómo había sido el sueño que la enojó.



“Bebé, mira, soñé que estabas con otra mujer y tú te ibas con ella. Tú decías que ibas a hospedarte con ella y era una fea horrible. Esta vez no tenía el pelo azul, era fea, ¿era fea con cara de bruja? ¿Será que es una bruja? No importa, de todos modos usted ya tiene la suficiente capacidad para entender”, señaló Dani Duke.



Ante las afirmaciones de la modelo, ‘La Liendra’ le contestó en tono de burla que no era su culpa. A lo que Duke respondió que este momento debería ser una enseñanza para él.



“Estoy brava todo el día. Me levanté triste, sudando, como acelerada y así uno no se quiere levantar. Uno quiere levantarse feliz, con ánimo, no yendo al gimnasio toda maluca”, reclamó la mujer.



Mientras el influencer se reía, Duke afirmó que quiso sorprenderlo en la mañana para verificar que no estuviera con alguien más.



La publicación ya ha recibido más de 145 mil ‘me gusta’ y ha sido comentada tres mil veces. Los cibernautas se rieron del hecho y ofrecieron recomendaciones a Dani Duke para dormir mejor.



La pareja se conoció por primera vez en 2018. Foto: Instagram: @la_liendraa

El ataque a ‘La Liendra’

Horas atrás, ‘La Liendra’ apareció molesto en sus historias de Instagram para contar lo que les había sucedido. Mientras entraban al conjunto residencial donde vive, un vecino lanzó cinco huevos a la camioneta de Dani Duke. Solo uno alcanzó a entrar en el vehículo.



“Entramos a la unidad donde yo vivo y se supone que es una de las mejores unidades de Medellín, vecinos prestigiosos, gente educada, cero gamines. Veníamos entrando cuando escuché que en la camioneta sonó algo… miramos y había un huevo estripado dentro del carro”, expresó.



El influencer se mostró enfurecido y aseguró que salió a las zonas comunes del conjunto a pedir que los culpables dieran la cara. En redes comentó que los responsables serían personas envidiosas de su éxito.

