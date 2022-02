Desde hace unos días, los influenciadores Daniela Duque (‘Dani Duke’) y Mauricio Gómez (‘La Liendra’) han estado en el ojo del huracán por un video de ellos dos, teniendo relaciones sexuales, que se filtró en redes sociales.

El material ha sido compartido a través de Twitter por varios usuarios. Otros influenciadores y demás seguidores han opinado públicamente sobre este video, despertando la polémica por la que Dani Duke y La Liendra tuvieron que dar declaraciones.

'No entiendo por qué les sorprende'

El pasado 21 de febrero, Daniela Duque se pronunció en sus historias de Instagram con respecto a la filtración y difusión de su video íntimo.

La influenciadora afirmó sentirse inconforme con la situación y con los comentarios que han surgido.



“Siempre he sido abierta con mi sexualidad y he compartido en muchas ocasiones lo que la disfruto, así que no entiendo por qué les sorprende ver a una pareja en uno de sus momentos íntimos”, expresó Dani Duke.



“No es una situación que yo hubiese querido, pero tampoco es algo que pueda cambiar. Violentaron mi intimidad y ya se están tomando acciones legales, porque ningún ser humano es dueño de la intimidad de otro”, añadió.



Finalmente, la influenciadora concluyó diciendo: “Para las personas que REALMENTE les interesa saber cómo estoy, estoy muy bien; con mucha calma y llena de amor de las personas que me rodean”.



Las declaraciones de Dani Duke se difundieron a través de diferentes cuentas especializadas en farándula. En una de esas publicaciones se mostraron sus historias de Instagram y la influenciadora recibió mensajes de apoyo por parte de los usuarios.



“¡Tiene toda la razón! Tienen que respetar”, comentó una usuaria. “Me encanta, así es, que tanto les sorprende ver a una pareja en la intimidad, cómo si ellos no lo hicieran también”, expresó otra seguidora.

'Es algo que teníamos para nosotros dos'

La pareja de la influenciadora, ‘La Liendra’, también habló públicamente, mediante sus historias de Instagram, sobre el video íntimo.



El 'influencer' afirmó que alguien con malas intenciones había obtenido el vídeo y lo había difundido a través de varias plataformas.

"Estamos demasiado sorprendidos. Es algo que teníamos para nosotros dos, algo que habíamos hecho. (...) No entiendo cuanto odio y cuánta envidia puede tener una persona en su corazón para hacer eso".



El influenciador añadió que las autoridades tenían la identidad de esta persona y pruebas con las que iniciarán un proceso penal.



