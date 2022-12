Dani Duke es una de las creadoras de contenido más reconocidas del país con más de 4 millones de seguidores en Instagram. La influencer se caracteriza por tocar temas de la vida personal, realizar tutoriales de maquillaje y ser partícipe de algunos videos cómicos con otras celebridades del mundo del entretenimiento digital.



Recientemente, se volvió tendencia en las redes sociales por responder algunas dudas de sus fanáticos en la tradicional dinámica de preguntas y respuestas. En esta oportunidad un internauta le cuestionó “¿cómo superar un amor tóxico”, a lo que ella respondió con un video un tanto extenso.



“Hay varias cosas. A mi me ha funcionado buscar ayuda psicológica porque al estar tan encerrado en una relación no se ve la situación como es. Uno necesita a una persona que te ayude a ver las cosas que tú de pronto no estabas viendo”, explicó inicialmente.



Así mismo, confirmó que una de las cosas que más le han servido para salir de un bache amoroso nocivo ha sido apegarse a la fe y a confiar mucho en Dios: "Yo todos los problemas y situaciones más graves los he podido llevar con tranquilidad acercándome a Dios”, concluyó.



Luego, otros internautas le preguntaron si tenía algún agüero para recibir el Año Nuevo. Ella confesó que tiene varios, aunque no confía mucho en la cábala de las 12 uvas porque, según dice, le da miedo ahogarse comiéndolas.



“Doy la vuelta a la manzana con la maleta, me pongo ropa interior amarilla, me visto de blanco, me meto lentejas en los bolsillos. la de las uvas no la hago porque siento que me ahogaría (...) escribo los propósitos del año 2023 como si ya los hubiera vivido”, concluyó.



