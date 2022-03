A un mes de que se filtrara un video íntimo de los 'influencers' Daniela Duque (Dani Duke) y Mauricio Gómez (La Liendra), el impacto social de la grabación sigue despertando reacciones.



Luego de que Duque anunciara que tomaría acciones legales, pues consideró que "violentaron" su intimidad , la joven creadora de contenido volvió a hablar sobre el tema en sus redes sociales. En esta ocasión, se refirió a los efectos que trajo esa situación, no solo para ella, sino también para sus seres cercanos.



'Nos afectó a mí y a mi familia'

Dani Duke y La Liendra. Foto: Instagram @la_liendraa Y @daniduke

En una dinámica de 'pregunta y respuesta', planteada en las historias de Instagram, uno de sus seguidores le preguntó a Dani Duke: "¿Te afectó el video que filtraron de tu intimidad?".



"Sí, me afectó", dijo en un primer momento la 'influencer'.



"Nos afectó a mí y a mi familia", añadió.



Más adelante, a pesar de que había dicho en su ejercicio que "solo respondería 'sí' o 'no'", Duke afirmó: "La verdad ya estoy bien, pero sí afectó mucho a mi entorno, a mi círculo".



Hasta el momento no se han conocido detalles de la demanda que interpusó Daniela Duque contra uno de los grupos que difundió el video.