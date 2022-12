La creadora de contenido Dani Duke ha mostrado en los últimos días que se encuentra de viaje en México, razón por la cual ha estado muy activa en redes sociales mostrando las actividades que realiza todos los días.

En esta ocasión, la influenciadora realizó una dinámica de preguntas y respuestas en sus historias de Instagram. Este momento lo aprovechó uno de sus cuatro millones de seguidores y le preguntó a la joven acerca de su proyecto de vida dentro de algunos años.



“¿Cómo te ves en unos años más adelante???”, fue la pregunta que le realizaron.



La joven no tuvo problema en responder y comentó que en cinco años le gustaría ser mamá y tener una linda familia. Asimismo, que su empresa de maquillaje siga creciendo y sea muy exitosa.



El matrimonio y tener hijos para algunas personas es un sueño que deben alcanzar. Sin embargo, esto a veces se convierte en una presión para los que no contemplado este plan para su vida.



En este caso, varios internautas cuestionaron a ‘La Liendra’, novio de Dani Duke, sobre qué pensaba de los planes a futuro de la influenciadora. Sin embargo, dejó en claro que por ahora no tiene planes de casarse con ella y que piensa llegar al altar cuando sea mucho más mayor a los 45 años.



“Yo no tengo en mis planes casarme, y con Daniela ni siquiera hemos hablado de irnos a vivir juntos, entonces menos hemos hablado de eso (…) Yo creo que para casarme con alguien sería que llevará por ahí 15 años esa persona y yo tenga más o menos 45 años, porque, yo sé que estoy muy joven y uno puede dejar de sentir lo que siente en cualquier momento y al tener un compromiso como un matrimonio es más fuerte. No es algo que yo sueñe o diga que quiera cumplir, pero ahorita no está en mis planes”, respondió ‘La Liendra’.



Por su parte los internautas han reaccionado a los comentarios de los famosos y le han comentado que se nota que ‘La Liendra’ no está en la misma página que ella.



“Alguna vez escuche, que si usted tiene pareja ya de tiempo y no se proyecta a futuro, casándose o en su defecto formando familia. Usted está con la pareja de otra persona”, “Jajaja Daniela está como Davivienda en el lugar equivocado”, “Tienen planes distintos, es todo”, son algunos de los comentarios de la publicación.

