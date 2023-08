Daniela Duque, más conocida como ‘Dani Duke’, es una influencer que se destaca en las plataformas digitales por sus publicaciones acerca de moda, estilo de vida y maquillaje. También es reconocida por la relación que sostiene actualmente con Mauricio Gómez o ‘La Liendra’, como se hace llamar el creador de contenido.

(Lea también: ¿Indirecta a 'La Liendra'? Dani Duke confesó que quiere casarse y tener hijos).

La colombiana tiene sus propias marcas, como Flashes, que vende pestañas postizas, el pegamento para las mismas, labiales, esponjas para difuminar y más productos de maquillaje. Además, cuenta con Eleven: Eleven, la cual se especializa en cuidado facial.

En días pasados, la influencer se alejó de sus redes sociales, por lo que sus seguidores se preguntaban si algo le había pasado. Ante esto, Dani Duke decidió responder por medio de sus historias de Instagram, pues varios internautas rumoraban que, posiblemente, había culminado su relación con ‘La Liendra’.

‘He llorado más de lo que mis ojos pueden resistir’: Dani Duke explica su ausencia de las redes

Facebook Twitter Linkedin

Declaraciones de Dani Duke Foto: Instagram: @daniduke

La empresaria dejó saber que estaba bien, aunque confesó que ha pasado por días difíciles: “Estas dos últimas semanas he llorado más de lo que mis ojos pueden resistir. Estaré mejor y no hay nada en esta vida que no sea capaz de superar”. También, aseguró que le cuesta expresar sus emociones. “Si muestro mi vulnerabilidad me pueden hacer daño. Siento que siempre tengo que ser fuerte”, publicó.

(Siga leyendo: Dani Duke reveló cómo ladrones ingresaron a su casa: 'La peor noche').

“Jamás quiero ser desagradecida con Dios ni con la vida, porque son más las cosas buenas que las malas. Entonces por eso desaparezco, ni les cuento muchas cosas de mi vida. Quizás en algún momento pueda tener el valor de no solo mostrar lo bueno y abrirme más”, concluyó Daniela.

Aunque no dio muchos detalles sobre lo que atravesaba, hace unas horas, por medio de las historias de la aplicación, aseguró que estaba asistiendo a citas de psicología, y que tenía una reunión y un evento al cual presentarse. Esto le dio a entender a su público que no se dejará vencer y que tiene muchas cosas preparadas para sus seguidores.

(De interés: ¿La Liendra y Dani Duke planean casarse? Esto respondió el creador de contenido).

Recientemente, la creadora de contenido realizó una colaboración con la marca de ropa interior Lily Pink. En una publicación, enseñó que creó una colección al lado de la empresa, lo que para ella era “un sueño hecho realidad”, ya que cada prenda ha plasmado su esencia.

Por otra parte, ‘Dani Duke’ quiere llevar a Flashes al siguiente nivel, puesto que ahora la empresa también buscará vender sus productos en México, abarcando un nuevo mercado. Cabe recalcar que, antes de iniciar su carrera en redes sociales, la colombiana trabajaba como maquilladora profesional.

'La Liendra' revela cómo les robaron video íntimo y pide apoyo de seguidores

Más noticias en EL TIEMPO

Cielo Rusinque confirma que se va del gobierno del presidente Gustavo Petro

Atención: inicia proceso de extradición de Nancy González la diseñadora del 'jet set'

En vivo: apertura temporal de la vía al Llano, tras remoción de piedras

LEIDY ESTEFANIA RICO ARBOLEDA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO